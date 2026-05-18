この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「初心者でもできる◎　美ボディを作る全身の筋トレはこれだけでOK！（腹筋・お尻・背中・脚・腕）【運動習慣ゼロからの脱出】」を公開しました。動画では、トレーニング初心者がまず覚えたい動きを1本にまとめ、迷わず全身を鍛えられるプログラムを紹介しています。

プログラムは、有酸素運動にもなる膝のタッピングから始まります。のが氏は、腹筋を使いながら行うことをポイントとして挙げています。続いて、下半身を鍛える「ノーマルスクワット」や「オーバーヘッドスクワット」に移ります。背中をまっすぐに保ち、膝と腰を同時に折り曲げるよう解説。さらに、腹筋を鍛える「クランチ」や、脇腹にアプローチする「バイシクルクランチ」など、寝ながらできるトレーニングも紹介されています。中盤からは、ヒップアップに効果的な「クラムシェル」や内もも・外ももを鍛えるエクササイズが登場。終盤には、背骨を柔軟にする「キャットカウ」などのストレッチを取り入れ、全身をバランス良く整えていきます。

一つひとつの動きを丁寧に解説しており、初心者でも安心して取り組める内容です。「何から始めたら良いか分からない」という運動習慣ゼロの方でも、この動画1本で全身のトレーニングが可能です。日々のトレーニングに、この全身シェイピングルーティンを取り入れてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

全身をカバーする基本のトレーニング
00:37

美脚＆美尻を目指すスクワット
02:08

腹筋を鍛えるクランチ
04:18

中臀筋を鍛えるクラムシェル
08:19

背骨をほぐすキャットカウ

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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
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