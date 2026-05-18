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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人が日本に10年住んだらどう変わるのか？全ての常識が崩壊した理由」と題した動画を公開。日本在住10年で日本国籍を取得した元韓国人のアキさんが、自身の波乱万丈な経歴を振り返り、「メンタルがめちゃくちゃ強くなった」と日本での成長を語った。



動画では、アキさんが19歳で結婚を機に来日した当時の苦労から語り始める。当初は日本語が全く話せず、倉庫でのピッキング作業に従事していたが、会話力を身につけた後に営業職へ転身。電話営業の際、韓国名を名乗ると相手に怪しまれることもあったというが、「実際会ってみると『日本語普通に話せるし』と興味を持っていただけて、逆に得していたかもしれない」と、ハンデを武器に変えた経験を明かした。



また、「なぜ日本に住み続けるのか」という問いに対し、アキさんは韓国企業からオファーを受けた過去を明かしつつも、「ビジネス用語も雰囲気も全然違うため、韓国に戻って生活する自信がまだない」と吐露。「ここで成し遂げてから戻りたい」と、日本社会に根を張って生きていく覚悟を語った。



現在は独立し、埼玉県で韓国バーを経営しているアキさん。10年前の自分と比較して、「メンタルがめちゃくちゃ強くなった」と断言する。独立に伴う顧客トラブルなどで「訴えるよ」と言われた際も、「大体訴えない」と冷静に対処できるようになったといい、数々の修羅場をくぐり抜けてきた精神的なタフさを覗かせた。



動画の終盤では、自身が経営するバーについて「色恋営業ではなく、人として楽しいから来てくれる関係を作りたい」と展望を語り、パクくんとの対話を通じて、日本でたくましく生きる実業家としての素顔を見せている。