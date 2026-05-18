aespaウィンター「やっぱりショートヘアが楽」大胆イメチェンに反響「可愛すぎて言葉が出ない」「ショートも似合いすぎ」
【モデルプレス＝2026/05/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月17日、自身のInstagramを更新。金髪のショートヘアを公開し反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場K-POP美女「小顔と美しさが際立つ」印象一変の金髪ショート姿
ウィンターは「やっぱりショートヘアが楽」と韓国語でつづり、写真を投稿。腰までのロングヘアから肩につかないほどの長さにイメージチェンジし、ハイトーンでウェーブのかかった髪型に、白いショートパンツタイプのつなぎと、白いブーツを合わせた姿を公開している。
この投稿には「可愛すぎて言葉が出ない」「ショートヘアも似合いすぎ」「スタイル抜群で憧れる」「美しすぎて女神みたい」「小顔と美しさが際立つ」「イメチェン最高」「別人級の可愛さ」「透明感がすごい」と話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「小顔と美しさが際立つ」印象一変の金髪ショート姿
◆ウィンター、金髪ショート姿披露
ウィンターは「やっぱりショートヘアが楽」と韓国語でつづり、写真を投稿。腰までのロングヘアから肩につかないほどの長さにイメージチェンジし、ハイトーンでウェーブのかかった髪型に、白いショートパンツタイプのつなぎと、白いブーツを合わせた姿を公開している。
◆ウィンターの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎて言葉が出ない」「ショートヘアも似合いすぎ」「スタイル抜群で憧れる」「美しすぎて女神みたい」「小顔と美しさが際立つ」「イメチェン最高」「別人級の可愛さ」「透明感がすごい」と話題となっている。（modelpress編集部）
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