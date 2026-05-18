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　JKAは18日、26年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪（23、24日、武雄）の初日に行われる優秀レースの想定番組を発表した。

　▽初日優秀10R

＜1＞郡司　浩平（35＝神奈川）

＜2＞清水　裕友（31＝山口）

＜3＞吉田　拓矢（31＝茨城）

＜4＞佐藤慎太郎（49＝福島）

＜5＞山口　拳矢（30＝岐阜）

＜6＞小原　佑太（30＝青森）

＜7＞深谷　知広（36＝静岡）

＜8＞山田　英明（43＝佐賀）

＜9＞真杉　　匠（27＝栃木）

　▽初日優秀11R

＜1＞嘉永　泰斗（28＝熊本）

＜2＞南　　修二（44＝大阪）

＜3＞松本　貴治（32＝愛媛）

＜4＞山田　庸平（38＝佐賀）

＜5＞渡部　幸訓（42＝福島）

＜6＞浅井　康太（41＝三重）

＜7＞松浦　悠士（35＝広島）

＜8＞新山　響平（32＝青森）

＜9＞脇本　雄太（37＝福井）

　▽初日優秀12R

＜1＞古性　優作（35＝大阪）

＜2＞阿部　拓真（35＝宮城）

＜3＞荒井　崇博（48＝長崎）

＜4＞三谷　将太（40＝奈良）

＜5＞犬伏　湧也（30＝徳島）

＜6＞松井　宏佑（33＝神奈川）

＜7＞寺崎　浩平（32＝福井）

＜8＞松谷　秀幸（43＝神奈川）

＜9＞菅田　壱道（40＝宮城）