【武雄競輪 全プロ記念競輪 23、24日】初日優秀の想定番組 1番車は郡司浩平、嘉永泰斗、古性優作
JKAは18日、26年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪（23、24日、武雄）の初日に行われる優秀レースの想定番組を発表した。
▽初日優秀10R
＜1＞郡司 浩平（35＝神奈川）
＜2＞清水 裕友（31＝山口）
＜3＞吉田 拓矢（31＝茨城）
＜4＞佐藤慎太郎（49＝福島）
＜5＞山口 拳矢（30＝岐阜）
＜6＞小原 佑太（30＝青森）
＜7＞深谷 知広（36＝静岡）
＜8＞山田 英明（43＝佐賀）
＜9＞真杉 匠（27＝栃木）
▽初日優秀11R
＜1＞嘉永 泰斗（28＝熊本）
＜2＞南 修二（44＝大阪）
＜3＞松本 貴治（32＝愛媛）
＜4＞山田 庸平（38＝佐賀）
＜5＞渡部 幸訓（42＝福島）
＜6＞浅井 康太（41＝三重）
＜7＞松浦 悠士（35＝広島）
＜8＞新山 響平（32＝青森）
＜9＞脇本 雄太（37＝福井）
▽初日優秀12R
＜1＞古性 優作（35＝大阪）
＜2＞阿部 拓真（35＝宮城）
＜3＞荒井 崇博（48＝長崎）
＜4＞三谷 将太（40＝奈良）
＜5＞犬伏 湧也（30＝徳島）
＜6＞松井 宏佑（33＝神奈川）
＜7＞寺崎 浩平（32＝福井）
＜8＞松谷 秀幸（43＝神奈川）
＜9＞菅田 壱道（40＝宮城）