新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、メガネを外したステージショットに絶賛の声相次ぐ「オーラ凄すぎて2度見」「美人すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/18】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが5月17日、自身のInstagramを更新。メガネを外してステージに立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「破壊力すごい」トレードマークのメガネ外した姿
SUZUKAは、「My glasses...Fly High」（メガネ…高く飛べ）とつづり、ライブパフォーマンス時の写真を投稿。5月16日にアメリカ・カリフォルニア州で開催された「“Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026」のパフォーマンスで、トレードマークであるメガネを外してマイクを握る姿を公開している。
また、フォトグラファーのViola Kam氏によって撮影されていることも添えている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎて破壊力すごい」「オーラ凄すぎて2度見しちゃった」「メガネ無し美人すぎる」「クールなビジュアル最高」「エネルギッシュな姿に痺れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「破壊力すごい」トレードマークのメガネ外した姿
◆SUZUKA、メガネ無しのステージショット
SUZUKAは、「My glasses...Fly High」（メガネ…高く飛べ）とつづり、ライブパフォーマンス時の写真を投稿。5月16日にアメリカ・カリフォルニア州で開催された「“Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026」のパフォーマンスで、トレードマークであるメガネを外してマイクを握る姿を公開している。
◆SUZUKAの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎて破壊力すごい」「オーラ凄すぎて2度見しちゃった」「メガネ無し美人すぎる」「クールなビジュアル最高」「エネルギッシュな姿に痺れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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