SUZUKA（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/18】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが5月17日、自身のInstagramを更新。メガネを外してステージに立つ姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「破壊力すごい」トレードマークのメガネ外した姿

◆SUZUKA、メガネ無しのステージショット


SUZUKAは、「My glasses...Fly High」（メガネ…高く飛べ）とつづり、ライブパフォーマンス時の写真を投稿。5月16日にアメリカ・カリフォルニア州で開催された「“Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026」のパフォーマンスで、トレードマークであるメガネを外してマイクを握る姿を公開している。

また、フォトグラファーのViola Kam氏によって撮影されていることも添えている。

◆SUZUKAの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「かっこよすぎて破壊力すごい」「オーラ凄すぎて2度見しちゃった」「メガネ無し美人すぎる」「クールなビジュアル最高」「エネルギッシュな姿に痺れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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