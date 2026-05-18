なでしこジャパン 内田篤人コーチ電撃発表！「再び日の丸を背負い大きな期待と責任」 近賀ゆかり氏も
日本サッカー協会は18日、東京都内で新たに女子日本代表「なでしこジャパン」の指揮を執る狩野倫久監督（49）の就任会見を行った。席上で元男子日本代表DF内田篤人氏（38）、元なでしこジャパンDFの近賀ゆかり氏（42）らのコーチ就任も発表された。
内田氏は20年からU―18、U―19、U―20代表、男子A代表のロールモデルコーチを務めたのち、24年に韓国戦で1試合のみの“臨時コーチ”に就任していた。
内田氏は「2年前に1試合だけ、なでしこジャパンのコーチを務めさせていただいた際、選手同士のコミュニケーションの多さがとても印象に残っています。チームをより良くするために、選手たちが互いに意見を交わして粘り強くトライする姿が強く心に残りました」と協会を通じてコメント。
世界一奪還へ向けて「私自身の指導経験はまだ限られていますが、選手として感じてきたことや、これまで外から見て感じたことを伝えることはできると思っています。チームとして、そして選手一人一人がさらに成長していけるよう、全力でサポートしていきます。再び日の丸を背負い世界と戦えること、そして狩野倫久監督のもと、世界一奪還を本気で目指すチームの一員になれることに、今から大きな期待と責任を感じています。頑張ります！」と意気込みを語った。