佐野勇斗（M!LK）NYタイムズスクエアで行われたグッチのショーに参加！華やかな存在感でショーを彩る

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佐野勇斗（M!LK）が、5月16日21時（ニューヨーク現地時間）にニューヨーク タイムズスクエアにて行われた、グッチのショーに特別参加した。

■会場には、マライア・キャリー、ショーン・メンデスら各国のセレブリティが続々登場

グッチは、デムナによる2027クルーズコレクション「GucciCore」を発表。

佐野勇斗は「Gucci Primavera」のボルドー地にチャコールグレーのグレンチェックが施されたピークドラペルのダブルブレストジャケット、ブラックのフォーマルパンツ、GG マーモント チャーム付きネックレス、ホースビット付きブラックレザー製のソールミュールを着用して登場、華やかな存在感でショーを彩った。

なお当日は、各国のセレブリティがショーに参加。マライア・キャリー、ショーン・メンデス、俳優のジャン・リンホー、音楽グループALL DAY PROJECTのメンバー TARZZANや、女優のアン・カーティスらが、観る者を楽しませた。

■関連リンク

グッチ 公式サイト

https://www.gucci.com/jp/

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com