140試合連続、55.3%、プラス788…今季MVPに輝いたSGAが残した注目のスタッツ集

NBAは、5月18日（現地時間17日、日付は以下同）に2025－26レギュラーシーズンの年間最優秀選手賞（MVP）へ、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が選ばれたと発表した。

カナダ出身のスーパースターは、今シーズン68試合へ出場し、リーグ2位の平均31.1得点に4.3リバウンド6.6アシスト1.4スティールを記録。198センチ88キロと細身のガードながら、フィールドゴール成功率で圧巻の55.3パーセントを残したほか、3ポイントシュート成功率は38.6パーセント（平均1.7本成功）、フリースロー成功率では87.9パーセントをマーク。

昨シーズンに続いて2シーズン連続でMVPに選ばれたことで、SGAはNBA史上14人目の快挙を達成。サンダーは昨シーズンの68勝14敗に続き、今シーズンも64勝18敗でリーグベストの戦績でレギュラーシーズンを終えている。

ここからは、ここ2シーズンでSGAが残した注目の数字を見ていきたい。『NBA.com』へ公開された数字の中から、いくつかピックアップした。

◆■直近2シーズンでSGAが残した注目の数字集

・140



2024年11月2日から2026年4月9日にかけて、レギュラーシーズンで140試合連続して20得点以上を奪取。1961年から1963年にかけてウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）が残した126試合を抜き、NBA歴代最長記録を更新中。

・68



今シーズンのSGAは、出場した68試合すべてにおいて20得点以上を奪った。1963－64シーズンのチェンバレン以来、レギュラーシーズンに出場した全試合（最低50試合以上）で20得点超えを飾った初の選手に。

・43



今シーズン、SGAは43試合で30得点以上を奪ったほか、8試合で40得点以上、1試合で50得点超えも達成している。

・55.3パーセント



今シーズンにキャリアハイのフィールドゴール成功率55.3パーセントを残したSGAは、同55.0パーセント超えで平均30.0得点以上を奪ったNBA史上初のガードに。

なお、SGAはフィールドゴール成功率50.0パーセント超えの平均30.0得点以上を4シーズン連続して続けている。来シーズンもクリアすれば、1987－88から1991－92にかけて5シーズン連続で達成したマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）と並ぶことになる。

・2117得点



SGAは今シーズンに2117得点を奪い、4シーズン連続で2000得点を突破。現リーグ最長記録で、2014－15から2019－20まで6シーズン連続で達成したヒューストン・ロケッツのジェームズ・ハーデン（現クリーブランド・キャバリアーズ）以来の快記録。

・788



今シーズン、出場時間帯におけるプラスマイナスの得失点差で、SGAは2位へ100ポイント以上の大差をつけ、788でトップに立った。

・14.0得点



今シーズンのSGAは、ドライブからNBA最多の平均14.0得点をマーク。フィールドゴール成功率は59.2パーセントの高確率で、ペイントエリアにおける平均12.4得点でリーグ10位、ガードでは同3位にランクしている。

【動画】今シーズンにSGAが決めた好プレー集はこちら！





