¡Ú ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¸¶ÅÄÂÙ²í ¡Û¡¡·ëº§¤òÊó¹ð¡¡¡Ö·ëº§¤ÇËÍ¤òÃÎ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¸¶ÅÄÂÙ²í¤µ¤ó¤¬5·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¸¶ÅÄÂÙ²í ¡Û¡¡·ëº§¤òÊó¹ð¡¡¡Ö·ëº§¤ÇËÍ¤òÃÎ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿»ö¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüº¢¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë³§ÍÍ º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¤ÇËÍ¤òÃÎ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ ¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¸¶ÅÄÂÙ²í(¤Ï¤é¤À¤¿¤¤¤¬) ¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1992Ç¯01·î10Æü
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§174cm /110kg
·ì±Õ·¿¡§O·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ ´ßÏÂÅÄ»Ô
¼ñÌ£¡§Ì¡²è¡Ê·î100ºý¤ÏÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ã¥×¡¢¼ò¡¢¸ø±à¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼ºî¤ê
ÆÃµ»¡§Ä¹±´¡ÊÃÎ¼±¤¢¤ê¡¢²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡Ë¡¢¹ç¾§¡ÊÃæ³Ø¹ç¾§Éô¡Ë
½Ð¿È/Æþ¼Ò/ÆþÌç¡§2010Ç¯ NSCÂçºå¹» 33´üÀ¸
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û