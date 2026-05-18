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YouTubeチャンネル「ゆず文房具店yuzu_stationery_store」が、「【新作手帳】待望のミニ6使ってみたが…最強すぎん！？【ルーチェリング プロッシモ】」と題した動画を公開した。動画では、ゆず店長がヒカリ株式会社の「LUCE RING prossimo」シリーズから新たに登場したミニ6サイズのシステム手帳を徹底レビュー。豊富な収納力とカスタマイズ性の高さを紹介しつつ、手帳好きならではの視点で実用性を検証している。



動画の序盤でゆず店長は、レッドとアクアの2色を紹介。現在M5サイズを愛用しているというが、待望のミニ6サイズの登場に「戻りたくなっちゃいますね」と興奮気味に語る。クラウゼ社製の20mmという大きめのリング径を採用しており、約160枚のリフィルを収納可能。1年分の情報を1冊にまとめたい層にとって、安心感のある容量となっている。



また、手持ちのアイテムとの互換性も詳しく解説。従来サイズのカードケースやコインケースなどのカスタマイズアイテムがそのまま挟める点や、表紙の額縁のような窓付きポケットにはL版サイズの写真がカット無しで入ることを実演を交えて説明し、推しの写真を入れて楽しむ方法も提案した。一方で、ロルバーンのMサイズを挟むと横にはみ出してしまう点についても触れ、表紙ごと挟むか用紙を少しカットするといった、実践的な解決策も提示している。



さらに、独自の視点として「気になる点」も率直に指摘。表紙とバンドの重なりによって段差が生じ、机に置いて書く際に完全にフラットにならないことや、大容量ゆえに厚みが出てカバンのスペースを要することを挙げた。



総じて、ゆず店長は「大は小を兼ねる」と、すべての情報を集約できる大容量リングのメリットを高く評価している。手帳に多くの情報を一元化したい人や、推し活を含めた自由なカスタマイズを楽しみたい人にとって、自身の用途や持ち運びのスタイルを見極める上で大いに参考になるレビュー動画となっている。