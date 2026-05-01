プレミアリーグ 25/26の第37節 ニューカッスルとウェストハムの試合が、5月18日01:30にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはウィリアム・オスラ（FW）、ハーベイ・バーンズ（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはカラム・ウィルソン（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、ジャロッド・ボーウェン（FW）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ニューカッスルのハーベイ・バーンズ（FW）のアシストからニック・ウォルトメイド（FW）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

さらに19分ニューカッスルが追加点。ジェイコブ・ラムジー（MF）のアシストからウィリアム・オスラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

26分、ウェストハムが選手交代を行う。ジャンクレール・トディボ（DF）からバレンティン・カステジャーノス（FW）に交代した。

ここで前半が終了。2-0とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

53分、ニューカッスルが選手交代を行う。サンドロ・トナリ（MF）に代わりジョゼフ・ウィロック（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

63分、ウェストハムは同時に2人を交代。トマーシュ・ソーチェク（MF）、アーロン・ワンビサカ（DF）に代わりモハマドゥ・カンテ（MF）、パブロ（FW）がピッチに入る。

65分ニューカッスルが追加点。ジョゼフ・ウィロック（MF）のアシストからウィリアム・オスラ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、69分、ウェストハムのマッツ・ハーマンセン（GK）のアシストからバレンティン・カステジャーノス（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

その後もニューカッスルの選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ニューカッスルが3-1で勝利した。

なお、ニューカッスルは83分にルイス・ホール（DF）に、またウェストハムは59分にトマーシュ・ソーチェク（MF）、67分にエルハッジ・ディウフ（DF）、80分にモハマドゥ・カンテ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 03:40:18 更新