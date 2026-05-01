プレミアリーグ 25/26の第37節 リーズとブライトンの試合が、5月17日23:00にエランド・ロードにて行われた。

リーズは田中 碧（MF）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、マキシム・デクーパー（DF）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、リーズは同時に3人を交代。ダニエル・ジェームズ（FW）、田中 碧（MF）、ブレンデン・アーロンソン（MF）に代わりウィルフリード・ニョント（FW）、ショーン・ロングスタッフ（MF）、ルーカス・ヌメチャ（FW）がピッチに入る。なお、ブレンデン・アーロンソン（MF）は負傷による交代とみられる。

65分、ブライトンは同時に2人を交代。ダニー・ウェルベック（FW）、ヨエル・フェルトマン（DF）に代わりジョルジニオ・ルター（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）がピッチに入る。

75分、リーズが選手交代を行う。アントン・シュタハ（MF）に代わりヨエル・ピロー（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

82分、ブライトンは同時に2人を交代。カルロス・バレバ（MF）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）に代わりヤシン・アヤリ（MF）、チャランポス・コストウラス（FW）がピッチに入る。

90分、リーズが選手交代を行う。セバスティアン・ボルナウ（DF）からサム・バイラム（DF）に交代した。

90+3分、ブライトンが選手交代を行う。ヤンクバ・ミンテ（FW）からソリー・マーチ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+6分、ついに均衡が崩れる。リーズのドミニク・キャルバートルウィン（FW）がゴールが生まれリーズが先制する。

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、リーズが1-0で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は先発し60分までプレーした。

2026-05-18 01:10:20 更新