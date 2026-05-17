◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

巨人が今季２度目の完封勝ちで２４年７月以来の６連勝を飾った。

虎の子の１点を守り切った一戦。結果的に初回の岸田の先制打が決勝打となった。きっかけを作ったのは、１番に入った平山功太内野手だ。初回先頭。空振りとなったが初球から積極的にスイングすると、カウント１―２から石田裕の外角高め１４８キロ直球を右前へはじき返した。

１番の役割を考えたとき、経験豊富なベテラン・丸の言葉が頭に浮かんだ。「１番の場合は打つ、打たないより後ろの打者に勇気を与えることがすごく大事。いけるだろって雰囲気をつくれるかどうかがすごく大事。そういう雰囲気を出しながら塁に出たり結果を出せれば最高」。今季、巨人の初回先頭打者の打率は試合前時点で１割５分４厘。出塁率も１割７分５厘と低迷していた。５連勝中で迎えた３連戦３戦目。この日の安打は、チーム全体の勢いを持続させ、仲間へ好影響を与えたといえる。

今季育成から支配下に昇格したプロ３年目は、出場３試合連続１番で起用されている。積極性と足を兼ね備えた平山がリードオフマンに定着すれば、チームにとっても大きな意味を持つ。（田中 哲）