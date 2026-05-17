大場花菜（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が5月17日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの令和ギャル姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】イコラブメンバー「美しすぎる」ギャル風ショット

◆大場花菜「令和ぎゃる」なオフショル姿公開


大場は「令和ぎゃる」と題し、複数の写真を投稿。「ブラウンとドット好き」とつづり、ブラウンに白のドット柄があしらわれたオフショルダーのトップスに、ライトブルーのデニムを合わせたコーディネートを披露した。肩を大胆に見せたトップスからは美しいデコルテが際立ち、サングラスを頭にのせたスタイリングも相まって、夏らしいショットとなっている。

白のポップな落書き加工をしたショットでは、顎に指を添えたキュートなポーズも披露している。

◆大場花菜の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「オフショルめっちゃ似合う」「令和ギャル姿可愛すぎ」「夏っぽくって最高」「全力でギャルしてて新鮮」「美しすぎるでしょ」「ネイルもメイクも凝ってて素敵」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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