＝LOVE大場花菜、デコルテ輝くオフショル姿で令和ギャルに変身「新鮮」「めっちゃ似合う」
【モデルプレス＝2026/05/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が5月17日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの令和ギャル姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】イコラブメンバー「美しすぎる」ギャル風ショット
大場は「令和ぎゃる」と題し、複数の写真を投稿。「ブラウンとドット好き」とつづり、ブラウンに白のドット柄があしらわれたオフショルダーのトップスに、ライトブルーのデニムを合わせたコーディネートを披露した。肩を大胆に見せたトップスからは美しいデコルテが際立ち、サングラスを頭にのせたスタイリングも相まって、夏らしいショットとなっている。
白のポップな落書き加工をしたショットでは、顎に指を添えたキュートなポーズも披露している。
この投稿に、ファンからは「オフショルめっちゃ似合う」「令和ギャル姿可愛すぎ」「夏っぽくって最高」「全力でギャルしてて新鮮」「美しすぎるでしょ」「ネイルもメイクも凝ってて素敵」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】イコラブメンバー「美しすぎる」ギャル風ショット
◆大場花菜「令和ぎゃる」なオフショル姿公開
大場は「令和ぎゃる」と題し、複数の写真を投稿。「ブラウンとドット好き」とつづり、ブラウンに白のドット柄があしらわれたオフショルダーのトップスに、ライトブルーのデニムを合わせたコーディネートを披露した。肩を大胆に見せたトップスからは美しいデコルテが際立ち、サングラスを頭にのせたスタイリングも相まって、夏らしいショットとなっている。
◆大場花菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オフショルめっちゃ似合う」「令和ギャル姿可愛すぎ」「夏っぽくって最高」「全力でギャルしてて新鮮」「美しすぎるでしょ」「ネイルもメイクも凝ってて素敵」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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