µþÅÔvs¹Åç ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[5.17 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè17Àá](¥µ¥ó¥¬S)
¢¨15:00³«»Ï
¼ç¿³:ÈÓÅÄ½ßÊ¿
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.]
ÀèÈ¯
GK 94 Â¼¾å¾»¸¬
DF 22 ¿Ü³±ÑÂç
DF 34 ¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó
DF 44 º´Æ£¶Á
DF 50 ÎëÌÚµÁµ¹
MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
MF 25 ÕúÀ±½Ó
MF 48 ÃæÌîÎÜÇÏ
FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹
FW 17 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥¦¥¶
FW 18 ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ
¹µ¤¨
GK 1 ÂÀÅÄ³Ù»Ö
DF 3 ËãÅÄ¾¸ã
DF 5 ¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×
DF 40 ÀÐÅÄÐÒ»ñ
MF 7 ±üÀî²íÌé
MF 16 Ê¿²¬ÂçÍÛ
MF 77 ¿·°æÀ²¼ù
MF 99 ËÜÅÄÉ÷ÃÒ
FW 93 Ä¹Âô½Ù
´ÆÆÄ
úÄµ®ºÛ
[¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç]
ÀèÈ¯
GK 1 ÂçÇ÷·É²ð
DF 3 »³ºêÂçÃÏ
DF 19 º´¡¹ÌÚæÆ
DF 33 ±öÃ«»Ê
MF 6 ÀîÊÕ½Ù
MF 11 ²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù
MF 13 ¿·°æÄ¾¿Í
MF 15 ÃæÌî½¢ÅÍ
MF 24 Åì½Ó´õ
MF 39 ÃæÂ¼ÁðÂÀ
FW 10 ÎëÌÚ¾ÏÅÍ
¹µ¤¨
GK 99 ÂçÆâ°ìÀ¸
DF 16 »ÖÃÎ¹§ÌÀ
MF 14 ¾¾ËÜÂÙ»Ö
MF 25 ÃãÅçÍº²ð
MF 40 ¾®¸¶´ð¼ù
MF 45 ¾®ÎÓ»ÖÌæ
FW 9 ¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ
FW 17 ÌÚ²¼¹¯²ð
FW 41 Á°ÅÄÄ¾µ±
´ÆÆÄ
¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë
¢¨15:00³«»Ï
¼ç¿³:ÈÓÅÄ½ßÊ¿
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.]
ÀèÈ¯
GK 94 Â¼¾å¾»¸¬
DF 22 ¿Ü³±ÑÂç
DF 34 ¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó
DF 44 º´Æ£¶Á
DF 50 ÎëÌÚµÁµ¹
MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
MF 25 ÕúÀ±½Ó
MF 48 ÃæÌîÎÜÇÏ
FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹
FW 17 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥¦¥¶
FW 18 ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ
¹µ¤¨
GK 1 ÂÀÅÄ³Ù»Ö
DF 5 ¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×
DF 40 ÀÐÅÄÐÒ»ñ
MF 7 ±üÀî²íÌé
MF 16 Ê¿²¬ÂçÍÛ
MF 77 ¿·°æÀ²¼ù
MF 99 ËÜÅÄÉ÷ÃÒ
FW 93 Ä¹Âô½Ù
´ÆÆÄ
úÄµ®ºÛ
[¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç]
ÀèÈ¯
GK 1 ÂçÇ÷·É²ð
DF 3 »³ºêÂçÃÏ
DF 19 º´¡¹ÌÚæÆ
DF 33 ±öÃ«»Ê
MF 6 ÀîÊÕ½Ù
MF 11 ²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù
MF 13 ¿·°æÄ¾¿Í
MF 15 ÃæÌî½¢ÅÍ
MF 24 Åì½Ó´õ
MF 39 ÃæÂ¼ÁðÂÀ
FW 10 ÎëÌÚ¾ÏÅÍ
¹µ¤¨
GK 99 ÂçÆâ°ìÀ¸
DF 16 »ÖÃÎ¹§ÌÀ
MF 14 ¾¾ËÜÂÙ»Ö
MF 25 ÃãÅçÍº²ð
MF 40 ¾®¸¶´ð¼ù
MF 45 ¾®ÎÓ»ÖÌæ
FW 9 ¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ
FW 17 ÌÚ²¼¹¯²ð
FW 41 Á°ÅÄÄ¾µ±
´ÆÆÄ
¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë