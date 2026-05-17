パンチくんで人気の市川市動植物園「サル山内に侵入者」「警察官に引き渡しました」と報告 現状・今後について伝える
パンチくんで人気の市川市動植物園は17日、公式Xを通じ、同日、サル山内に侵入者があり、警察に引き渡したことを明らかにした。
【画像】パンチくんで人気の市川市動植物園「サル山内に侵入者」（報告全文）
「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む２名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします」と発表。
その上で「これを受け、動物や設備の安全確認作業を行いました。一部観覧エリアを閉鎖し警備体制を強化のうえ、本日は引き続き16:30まで開園いたします」と案内。「なお、ゲート前広場で予定しておりました市川梨丸のグリーティングは中止いたします」と知らせた。
そして「今後の対応を含めて、本件について改めてお知らせしたいと思います」と伝えた。
【画像】パンチくんで人気の市川市動植物園「サル山内に侵入者」（報告全文）
「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む２名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします」と発表。
その上で「これを受け、動物や設備の安全確認作業を行いました。一部観覧エリアを閉鎖し警備体制を強化のうえ、本日は引き続き16:30まで開園いたします」と案内。「なお、ゲート前広場で予定しておりました市川梨丸のグリーティングは中止いたします」と知らせた。
そして「今後の対応を含めて、本件について改めてお知らせしたいと思います」と伝えた。