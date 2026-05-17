中学生の娘に「18万円のiPhone買って」と言われ衝撃！ 夫は「使いやすいから」と言いますが、中学生なら“3万円のAndroid”で十分ですよね？「15万円差」を埋めるメリットはありますか？

iPhoneとAndroidの価格差はどれくらい？

まず、iPhoneとAndroidの価格帯を確認してみましょう。Appleの公式サイトでは、機種によって異なりますが、最新のiPhoneは10万円前後～20万円近い価格帯のモデルが揃っています。

Androidは、より幅広い価格帯があり、20万円を超える機種がある一方、3万円前後で購入できるものもあります。つまり、今回のように「18万円 vs 3万円」という差は、決して珍しいケースではありません。



iPhoneが「便利」と言われる理由

そもそも、iPhoneが支持されている理由はどこにあるのでしょうか。まず、操作のシンプルさがあります。直感的に使いやすく、スマホに慣れていない人でも扱いやすい点は大きなメリットです。

また、周囲との共有のしやすさも理由の1つです。友人同士で写真や動画をやり取りする際、iPhone同士であればAirDropなどの機能によりスムーズに共有できる場面もあります。

さらに、セキュリティ面での安心感も挙げられます。OSのアップデートが長期間提供される傾向があり、長く安全に使いやすい点は強いメリットです。

加えて、「みんなが使っている」というブランド的な価値も無視できません。特に中学生のように周囲との関係性が重要な年代では、この影響は小さくないでしょう。



3万円のAndroidでも十分なケース

ただ、全ての人に高価なiPhoneが必要というわけではありません。例えば、主な用途がLINEや通話、簡単な検索や動画視聴といったものであれば、3万円程度のAndroidスマートフォンでも十分対応できるケースが多いでしょう。

3万円程度のAndroidでも基本的な機能はしっかりしており、「初めてのスマホ」としては必要十分な性能を持っています。また、万一落としたり壊したりした場合のダメージが小さいという点も、子どもに持たせる端末としては安心材料の1つです。



15万円差をどう考える？ 月額で見るとどう？

タイトルの事例の場合、iPhoneとAndroidの価格差は15万円です。一見すると大きな金額ですが、仮に3年間使うとすると、月額での価格差は約4200円となります。（15万円÷36ヶ月）

月あたりでの約4200円の差を「高い」と感じるか、「それだけの価値がある」と考えるかが判断の分かれ目になります。例えば、毎日使うものであり、満足度が高く長く使えるのであれば、この差を許容する考え方もあります。一方で、使い方が限定的であれば、コストに見合わないと感じる可能性もあるでしょう。



まずは「なぜiPhoneがいいのか」を確認しよう

子どもにiPhoneとAndroidのどちらを与えるかを考えるうえで重要なのは、「なぜiPhoneが欲しいのか」という理由を整理することです。単に「みんなが持っているから」なのか、「操作性や機能に魅力を感じているのか」なのか、その理由によって、最適な選択は変わることでしょう。

例えば、性能や使い勝手を重視しているのであれば、型落ちのiPhoneや中古端末という選択肢もあります。また、用途が限定的であれば、Androidでも十分満足できる可能性があります。目的に応じて選択肢を広げることが、納得感のある判断につながるでしょう。



まとめ

18万円のiPhoneと3万円のAndroidには大きな価格差がありますが、その差は単なる性能に関するものだけでなく、使いやすさや満足度、ブランド価値なども含まれています。一方で、基本的な用途であればAndroidでも十分なケースは多く、必ずしも高価なiPhoneが必要とは限りません。

重要なのは、「何に価値を感じるか」です。月にして4200円程度の差をどう捉えるかを含め、用途や家庭の考え方に合わせて選択することが大切と言えるでしょう。

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など