1点リードの4回、シャヌエルが安打性の打球を放つも…

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間17日・アナハイム）

ドジャースは16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦に臨んだ。1点リードの4回には同点打かと思われた痛烈な打球を、中堅のアンディ・パヘス外野手が“神キャッチ”。LAメディアは「何てプレーだ」と驚愕している。

1-0で迎えた4回2死三塁だった。好投を続けていた左腕ロブレスキーは、カウント2-2からシャヌエルにフォーシームを捉えられた。センター右に速度99.0マイル（約159キロ）の打球が飛んだ。エンゼルスタジアムは大歓声が起きたが、一転して沈黙することになる。

パヘスは打球に即座に反応すると、左手を差し出しながらダイブ。地面すれすれで見事に捕球し、くるくる回転しながらもこぼさずにアウトをもぎ取った。マウンド上のロブレスキーも脱帽して称えたプレーは、「スタットキャスト」によると期待打率.710の文字通り安打性の打球だった。それだけに、米記者たちも大興奮だ。

米メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は「オーマイゴッド。アンディ・パヘスがとんでもないダイビングキャッチを見せ、失点を防いでドジャースの4回を切り抜けた」と言えば、米メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は「パヘスは攻守両面でオールスター級の活躍を続けている」「なんてプレーだ」と大絶賛。同メディアのダグ・マッケイン記者は「パヘスが信じられないキャッチを見せた！」と目を丸くした。（Full-Count編集部）