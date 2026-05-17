月2回Teams伴走、初回無料！ florbital 社長専用の業務改善相談室

記事ポイント 株式会社florbitalが中小企業の経営者・DX推進担当者向けに新サービスを開始します。月額30,000円（税抜）で、月2回のTeamsオンラインセッションとチャットサポートを提供します。初回60分の無料相談セッションは毎月3社限定で設定されています。 株式会社florbitalが中小企業の経営者・DX推進担当者向けに新サービスを開始します。月額30,000円（税抜）で、月2回のTeamsオンラインセッションとチャットサポートを提供します。初回60分の無料相談セッションは毎月3社限定で設定されています。

Microsoft 365を活用したシステム開発・DX支援を手がけるflorbitalが、中小企業向けの伴走型サービスを開始します。

「社長専用の業務改善相談室」は、DXの優先順位整理からツール選定、投資判断までをオンラインで支援するサービスです。

社内の手作業やExcel管理に課題を抱える企業が、Microsoft Teamsを使って定期的に相談できる設計です。

florbital「社長専用の業務改善相談室」





サービス名：社長専用の業務改善相談室提供会社：株式会社florbital対象：中小企業の経営者・DX推進担当者月次セッション費用：月額30,000円（税抜）初期費用：なし内容：月2回のTeamsオンラインセッション（各60分）、Teamsチャットサポート、半年ごとのDX進捗レポート無料相談：初回60分、毎月3社限定契約期間：初回3ヶ月、以降6ヶ月更新

florbital「社長専用の業務改善相談室」は、Microsoft 365を活用して中小企業の業務改善を整理する伴走型支援です。

月2回のオンラインセッションでは、経営者やDX推進担当者が抱える業務課題を起点に、デジタル化の順番や投資判断を確認できます。

Teamsチャットサポートと半年ごとのDX進捗レポートが組み合わされ、導入後の定着や社内で自走する体制づくりまで見える形で進みます。

開発背景

中小企業の現場では、デジタル化の優先順位、社内のIT人材不足、導入済みツールの未定着、転記作業や手作業による残業が課題として挙げられています。

florbitalは、Power Platformを活用したDX支援の知見をもとに、経営者が順番を整理しながら改善を進める相談サービスを開発します。

社内だけでは判断が巡りやすい業務改善も、月2回の外部伴走により、課題の棚卸しと実行順序を分けて扱える仕組みです。

導入ステップ





導入ステップは、無料壁打ちセッション、現状把握と優先順位決定、ツール選定と改善実行、定着支援と自走体制構築の4段階です。

最初の60分では課題の整理と方向性の確認を行い、その後の月次セッションで業務棚卸しから改善実行までを段階的に扱います。

Microsoft Teams上でセッションとチャットサポートが行われるため、拠点を問わず経営者や担当者が同じ相談環境を使えます。

支援内容

サービスは、専門用語を抑えながらDXの優先順位を整理し、実行することと見送ることを分ける設計です。

ツール選定だけで終わらず、現場で使われる状態や社内で運用を続ける体制までを支援範囲に含みます。

半年ごとのDX進捗レポートは、改善の成果を可視化する資料として用意され、経営判断や次の投資判断に活用できます。

料金プラン

無料壁打ちセッション：無料、毎月3社限定、60分×1回月次セッション：月額30,000円（税抜）月次セッション内容：月2回のTeamsセッション（各60分）、Teamsチャットサポート、半年ごとのDX進捗レポート契約期間：初回3ヶ月、以降6ヶ月更新初期費用：なし

無料壁打ちセッションは、初回相談で課題を整理し、方向性を確認する入口として設定されています。

月次セッションは初期費用なしで始められ、DXの方向性整理や判断支援を継続的に受けられる内容です。

Power Platform開発などが必要な場合は、本サービス利用者向けに特別価格の対応が設定されています。

支援実績

florbitalは2006年の創業以来、大手製造業から中堅企業まで、業種を問わずDX推進を支援してきています。

大手製造業の支援例では、現場の状況が経営層に届きにくい課題に対し、データが自然に集まり経営判断に活かせる仕組みを構築します。

中堅企業の支援例では、Excel管理で属人化していた社内業務をシステム化し、管理コストの削減と担当者が変わっても止まりにくい運用体制を実現します。

対象となる企業

本サービスは、Excel管理の限界、社内IT人材の不足、DX投資判断への不安、導入済みツールの未定着といった課題を持つ企業に向けた内容です。

大手コンサルの予算確保が難しい企業でも、月額30,000円（税抜）のオンライン伴走により、改善の順番を確認しながら進められます。

毎月3社限定の初回無料相談と月2回のTeamsセッションにより、業務改善の入口から定着までを小さな単位で進める構成です。

florbital「社長専用の業務改善相談室」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無料壁打ちセッションの内容は何ですか？

A. 無料壁打ちセッションは60分×1回で、初回相談の中で課題を整理し、DXの方向性を確認する内容です。

Q. 月次セッションでは何が提供されますか？

A. 月次セッションでは、月2回のTeamsセッション（各60分）、Teamsチャットサポート、半年ごとのDX進捗レポートが提供されます。

Q. Power Platform開発はサービスに含まれますか？

A. 本サービスの目的はDXの方向性整理と判断支援です。

Power Platform開発などが必要な場合は、本サービス利用者向けに特別価格の対応が設定されています。

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