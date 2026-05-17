タレント関根勤（72）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。明石家さんまをあらためて絶賛した。

関根は今回の動画で、お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！とともにさまざまなトークを展開。その中でさんまの話題になり、数々のエピソードなどで盛り上がった。

関根は「俺、50年テレビが好きで見てるけど、初めてだもんね、あんな人。（明石家）さんまさんみたいな人。もう、ずーっとしゃべり倒してるじゃん。普通どこかで疲れて（しゃべりつづけるのを）やめるじゃない？ たけしさんだってもうさあ、あんなにしゃべらなくなったじゃん。欽ちゃん（萩本欽一）も途中でやめてるじゃない？ （さんまは）ずーっとしゃべってるもんね」とさんまについて話した。

くっきー！は「それは関根さんもですよ。関根さんもたいがいですよ。今もずっと喋ってますやん」とツッコミつつ、さんまについて「さんまさんの“死に際”が見たいですね。どうゆっくり喋りながら死んでいくか…。絶対しゃべりながら死んでいくじゃないですか」と独自の見解を述べた。

すると関根も「俺ね、失礼だけど…、（さんまは）最後も自分をほめて死ぬと思う。“俺…おもろかったな”と（言いながら死ぬ）。そうしてほしい」と話した。

そして関根は「さんまさんはやっぱりすごいな。俺、同期なのよ。さんまさんで19（歳）で（芸能界）入って、俺21（歳）でデビューしてるから。バッと出会って、あ、面白い人いるなって。さんまさんの番組にずいぶん呼ばれて。俺、間近で見てたから。“俺、この天才を目の前で見れるんだ”ってすっごい、良い人生だった」としみじみ振り返った。すかさずくっきー！が「良い人生“だった”って言うのやめてくださいよ。もう終わりみたいな…」とツッコミを入れ、笑いを誘っていた。