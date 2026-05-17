◆米大リーグ ロッキーズ４―２ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、日米通算１５０勝目（ＮＰＢ１３６勝、ＭＬＢ１４勝）を達成した。

菅野は１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発。５回８８球を投げて、毎回走者を背負ったが、７安打２失点、３四死球の粘投で勝利投手の権利を手にして降板し、今季４勝目（３敗）を挙げ、節目の白星をつかんだ。

菅野は「素直にうれしいですし、自分１人の力ではここまで到達できなかったと思いますし、ジャイアンツのチームメートだったり、去年のオリオールズのチームメート、今のチームメートにすごく感謝していますし、ただ通過点なので次の１５１勝目を目指してやっていきます」と振り返った。

さらには、これまでのプロ野球生活で印象に残った捕手を問われると「やっぱりプロ野球の厳しさは阿部さん（現巨人監督）に教えてもらいましたし、バッテリーで抑えるんだということは小林誠司に教えてもらった。また違うアメリカでの配球だったり戦い方は去年の（オリオールズの）ラッチマンに教えてもらったなと思う。それぞれキャッチャーによさはある。いろんな人に感謝を伝えたいなと思います」と名前を挙げながら思いを口にした。