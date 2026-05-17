◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。打者出場２試合ぶり８号が飛び出すか、期待が集まる。相手先発右腕のソリアーノとは過去３打席対戦があり、２打数ノーヒット、１四球１三振の内容となっている。

大谷は前日のエンゼルス初戦は「１番・ＤＨ」で先発出場して４打数１安打。４点リードの５回先頭で迎えた３打席目は左翼フェンス際に角度３５度、打球速度９７・１マイルの大飛球を放ち、ワンバンでフェンスに直撃する二塁打。イチロー、松井に次いで日本人史上３人目となるメジャー通算２００二塁打を達成した。

チームは２４年９月４日（同５日）から続く対エンゼルス戦の連敗は「７」で止めた。「昨年は彼らにも、ブルワーズにも勝てなかった。だから今回は勝てて良かった」とロバーツ監督。チームは１３連戦中で３連勝で、ここまで４勝４敗。この日がエンゼルス２戦目で、１８日（同１９日）からは敵地・パドレス戦を控えている。