敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打だった。チームは6-0で勝利した。1回の打席では球審に思わぬ珍事が発生。大谷がベンチにアピールする場面があり「何が起きているんだ」「みんなが笑っている」などの声が上がった。

ロサンゼルス近郊のアナハイム、古巣エンゼルス戦ということもあり、打席に立つと大歓声を浴びた大谷。ところがなかなか試合が始まらない。審判のベルトにアクシデントが起こったようだった。状況を確認した大谷とエンゼルス捕手オホッピーは思わず笑っていた。大谷は自軍ベンチにベルトがあるか尋ねるようなシーンまであり、ロバーツ監督も爆笑していた。その後、ベルトの交換などが行われ、試合は約4分遅れで開始となった。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏は自身のXに「ショウヘイ・オオタニは三刀流だ」と記し、実際の動画を公開。大谷らが球審のベルト修理にアドバイスを送る様子に対し「投手、強打者、そしてベルト修理のエキスパート」とつづった。米ファンからも「捕手は『冗談でしょ？』って感じだな」「爆笑した」「何が起きているんだ 球審のベルトでディレイだと???」「グラウンド上のみんなが笑っているよ」「ベルトが壊れて苦戦する球審見てロバーツがめっちゃ笑ってる」などの声が上がった。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」では、レポーターのデビッド・ヴァセイ氏が球審に起きた珍事の状況を説明。「どうやらジム・ウルフのズボンのベルトの問題じゃないみたいです。どちらかというと、球審がつけるマイクの問題のようです。今はクルーチーフがマイクを装着することになっているので、どうやらそっちの機器にトラブルがあったみたいです」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）