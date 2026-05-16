【5月16日のB2PO結果】神戸が初年度以来のB2優勝に王手…3位決定戦は横浜EXが劇的決着で先勝

5月16日、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」ファイナルと3位決定戦のGAME1が行われた。

GLION ARENA KOBEで行われたファイナルは、神戸ストークス（第1シード）が98－76で福島ファイヤーボンズ（第3シード）に先勝し、“開幕イヤー”の2016－17シーズン以来2度目となるB2プレーオフ優勝に王手をかけた。神戸は第1クォーターこそターンオーバーからの失点が散見されたが、その後は20得点18リバウンドをマークしたルーク・メイを軸に盤石の試合運びを披露。チーム全体でも3ポイント成功率40.6パーセント（13／32本）と高確率で長距離砲を沈め、最後まで反撃のスキを与えなかった。

ホワイトリングで行われた3位決定戦は、敵地に乗り込んだ横浜エクセレンス（第5シード）が90－88で信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）に競り勝ち、敵地で大きな白星をつかんだ。横浜EXは第3クォーターまで信州に主導権を握られたものの、第4クォーター中盤に12－0のビッグランで逆転に成功。最終盤に再び1点を追う展開となったが、この試合最多33得点をマークしたトレイ・ボイドが残り4秒で逆転3ポイントを決め、チームを勝利に導いた。

現行制度で行われる最後のプレーオフも、いよいよクライマックス。明日17日は、3位決定戦GAME2とファイナルGAME2がいずれも14時05分から行われる。

◆■5月16日のPO試合結果

＜3位決定戦GAME1＞



信州ブレイブウォリアーズ 88－90 横浜エクセレンス



信州｜20｜31｜20｜17｜＝88



横浜｜19｜21｜22｜28｜＝90

＜ファイナルGAME1＞



神戸ストークス 98－76 福島ファイヤーボンズ



神戸｜25｜22｜25｜26｜＝98



福島｜26｜15｜12｜23｜＝76

◆■5月17日のPO試合予定

＜3位決定戦GAME2＞



信州ブレイブウォリアーズ vs 横浜エクセレンス



14時5分開始＠ホワイトリング

＜ファイナルGAME2＞



神戸ストークス vs 福島ファイヤーボンズ



14時5分開始＠GLION ARENA KOBE





【動画】神戸vs福島のPOファイナルGAME1ハイライト映像