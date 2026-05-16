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YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【衝撃のビフォーアフター】腰痛の原因は肩関節だった!?成田翔の体に起きていた負の連鎖とは…」と題した動画を公開した。元プロ野球選手で現在は指導者として活動する成田翔氏をゲストに迎え、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、肩の痛みの根本原因を解き明かす様子が収められている。



現役引退後、アカデミーコーチとして投球を続ける中で、肩の痛みが取れなくなったという成田氏。これまでカイロプラクティックや鍼治療を受けてきたものの、根本的な解決には至らず、関節へのアプローチに興味を持ったとのこと。



角田氏が成田氏の肩の状態を確認すると、即座に「左肩の位置がおかしい」と指摘。成田氏も「少し前に出ているのかな」と自覚があったようで、角田氏は「肩の位置異常が起きている」と説明した。さらに、痛みの原因が肩だけにあるのではなく、指や手首の関節のズレが連鎖して負担をかけていると語り、指から順に施術を進めていった。



手首の施術中、角田氏が「手首の可動域があまりない」と伝えると、成田氏は「全然気にしたことなかったです」と驚きの表情。中指の関節の詰まりが手首の動きを制限し、それを肘や肩でカバーしようとした結果、肩に大きな負担がかかるという“負の連鎖”が明らかになった。角田氏は「痛いところだけ見ると見逃してしまう」と語り、体全体の連動性を重視する姿勢を見せた。また、適切なケアを行えば「自然治癒力が高まって勝手に治る」と、関節整体の可能性を力強く伝えた。



動画の終盤では、胸筋や肩甲骨周りの筋硬結をほぐす施術も行われ、成田氏の肩の可動域は劇的に改善。成田氏は「全然最初よりはラクに（腕が）いく」と効果を実感していた。痛みの根本原因を一つずつ丁寧に紐解く角田の施術は、スポーツに取り組むすべての人にとって、怪我予防の大きなヒントになりそうだ。