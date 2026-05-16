「今日好き」参加JK、すっぴんからのビフォアフ公開「どっちも可愛すぎ」「肌綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が5月14日、自身のInstagramを更新。すっぴんからのビフォーアフター動画を公開した。
【写真】16歳「今日好き」参加JK「可愛すぎ」オフ感満載のすっぴん姿
佐藤は「変身」とコメントし、動画を投稿。前髪をピンでとめ、両頬と額にシートを貼ったすっぴん姿から、メイクをして赤いトップス姿に変化する様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「すっぴんだと幼く見える」「どっちも可愛すぎ」「肌綺麗」「ポニーテール最強」「プリンセス登場」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】16歳「今日好き」参加JK「可愛すぎ」オフ感満載のすっぴん姿
◆佐藤芹菜、メイク前とメイク後公開
佐藤は「変身」とコメントし、動画を投稿。前髪をピンでとめ、両頬と額にシートを貼ったすっぴん姿から、メイクをして赤いトップス姿に変化する様子を公開した。
◆佐藤芹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すっぴんだと幼く見える」「どっちも可愛すぎ」「肌綺麗」「ポニーテール最強」「プリンセス登場」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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