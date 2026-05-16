土曜日の昼間、テレビをつけたらほとんどスポーツ中継だった！１６日の午後３時過ぎから、テレビ朝日をのぞくＮＨＫ総合、ＮＨＫＥテレ、日本テレビ、ＴＢＳ、フジテレビ、テレビ東京の計６チャンネルでスポーツが生中継され、「この時間帯スポーツばかり」とネットが沸いた。実況で女性アナウンサーが活躍する局も目立った。

中でも目を引いたのは、フジテレビの女子バスケットボール。午後１時半から３時半まで、国際試合であるラトビア戦を生中継。９８―７３で快勝した試合を放送した。東京五輪銀メダルの馬瓜エブリンと宮崎早織が解説を務め、実況は同局の宮本真綾アナウンサーが担当。ネットは「女子アナがスポーツ実況してるの珍しいな」と実況にも注目が集まった。

日本テレビでは午後３時から、東京ドームの巨人対ＤｅＮＡ戦をオンエア。ＤｅＮＡの三浦大輔前監督と巨人ＯＢの上原浩治氏が解説を務め、「ＤＲＡＭＡＴＩＣ ＢＡＳＥＢＡＬＬプレゼンター」の亀梨和也も中継に参戦した。

ＴＢＳの生中継はゴルフ。午後３時から同５４分まで、女子プロゴルフのレギュラーツアーを代表するビッグトーナメント・Ｓｋｙ ＲＫＢレディスクラシックの２日目を放送。緑豊かな福岡雷山ゴルフ倶楽部から中継をつないだ。

ＮＨＫの２チャンネルでもスポーツを生放送。まずはＥテレで午後２時から、東京体育館で開催中の体操のＮＨＫ杯を生中継。世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会だ。解説は寺本明日香さん、実況は斎藤希実子アナウンサーが担当。ここでも女性アナウンサーが実況し、ネットでは「ＮＨＫ杯体操・女子のＴＶ中継。実況が女性アナウンサーだ。女性アナによる実況が増えてきたね」と反応していた。

ＮＨＫ総合では午後３時５分から、大相撲夏場所７日目を東京国技館から中継した。

テレビ東京では午後３時から、毎週おなじみの「ウイニング競馬」で中央競馬を中継。新潟競馬場で行われた春の伝統ハンデＧ３・新潟大賞典などを放送。東京競馬場では、同局の入社４年目・郄橋大悟アナウンサーがメインレース初実況を務めた。

異例の（？）地上波６チャンネルが同じ時間帯にスポーツ中継を放送し、ネット上では「この時間帯のテレビ、スポーツばかり」「フジテレビはスポーツ中継増えたよなぁ」の声が寄せられた。

ちなみに唯一スポーツ中継ではなかったテレビ朝日は午後２時半から３時半まで、イギリス初の女性首相マーガレット・サッチャーの半生を描いたドラマ「令和の今こそ知っておきたい これが私の生きる道 マーガレット・サッチャーの人生」を放送した。