使い勝手抜群の豚こまと“かさまし食材”のエノキは相性抜群。今回は、「だれでもつくれる」をモットーに、SNSで人気を集める料理研究家のまるみキッチンさんに、うま味たっぷりの「豚こまキャベエノキのスタミナ蒸し」のレシピを教えてもらいました。

豚こま切れ肉は蒸し料理にもおすすめ

キャベツやエノキ、豚肉から出たうま味たっぷりの蒸し汁が美味！ 焼き肉のタレを使ったさっぱりポン酢はイチオシです。

【写真】レンチンするだけで蒸し料理が完成！

●豚こまキャベエノキのスタミナ蒸し

【材料（4人分）】

豚こま切れ肉 200g

キャベツ 1／4個

⇒食べやすくちぎる

エノキダケ 1袋（200g）

⇒根元を除いてほぐす

A［酒大さじ2 ニンニク小さじ1⇒みじん切り］

いりゴマ（白） 適量

B［焼き肉のタレ（市販品）大さじ3 ポン酢しょうゆ大さじ1］



【つくり方】

（1） 具材を重ねる

大きめの耐熱皿にキャベツ、エノキを順にのせ、さらに豚肉を広げてのせたら、混ぜ合わせたAを回しかける。

（2） レンチンする

ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で10分加熱する。

（3） 仕上げる

器に盛ってゴマをふり、混ぜ合わせたBのタレをかける。

［1人分164kcal］

〈ポイント〉

野菜→肉の順に重ねると、豚こまがやわらかく蒸し上がる。

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります。火どおりに不安がある場合は、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※電子レンジの機種や、肉などの素材の大きさにより火のとおりに差が出ます。表記の加熱時間で火が中までとおっているか確認し、とおっていないようであれば、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください