100均のパウチが夏に最強！飲み物を保冷剤に変える！ありそうでなかった便利グッズ

お弁当の保冷やレジャーに便利なセリアの『透明スパウトパウチ』。好きな飲み物を入れて凍らせれば保冷剤代わりになるうえ、溶けた後はそのまま冷たいドリンクとして飲める優秀アイテムです。コンパクトサイズで持ち運びやすく、帰りの荷物も減らせるのが魅力。今年の夏は、セリアの便利グッズで乗り切りましょう！

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商品情報

商品名：透明スパウトパウチ 3枚入り 150mL

価格：￥110（税込）

容量（約）：150mL（満水時／180mL）

セット内容：3枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792443828

今年の夏は、セリアの便利グッズで決まり！

夏のお弁当やレジャーシーンで欠かせない保冷剤。でも、使い終わったあとに持ち帰るのって地味に面倒ですよね。

そんなプチストレスを解消してくれる便利アイテムを、セリアの行楽グッズ売り場で発見しました。

今回紹介するのは、『透明スパウトパウチ 3枚入り 150mL』という商品。使い方はとても簡単で、容器のフタをねじって外し、好きな飲み物を入れて冷凍するだけ。

口が広めに作られているので、飲み物を注ぎやすいのが◎忙しい朝でもサッと準備できます。

液体は8分目（約150mL）までに留めるのがポイント。また、炭酸飲料やアルコール類には対応していないので、その点は注意が必要です。

サイズ感はコンパクトなので、冷凍庫のちょっとした隙間に入れやすいのが嬉しいです。

ありそうでなかった！セリアの『透明スパウトパウチ 3枚入り 150mL』

ランチバッグに入れてもかさばらず、保冷剤としてしっかり活躍。そして時間が経って溶けた頃には、冷たいドリンクとしてそのまま飲めちゃいます！

「保冷」と「飲み物」を1つにまとめられるので、荷物を減らしたい夏のお出かけにもぴったりです。

実際に使ってみて感じたのは、結露がかなり出ること。

バッグの中が濡れてしまうこともあるので、タオルやミニハンカチで巻いて使うのがおすすめです。このひと手間で、より快適に使えますよ。

今回はセリアの『透明スパウトパウチ 3枚入り 150mL』をご紹介しました。

使い終わった保冷剤を持ち帰る必要がなく、飲めば荷物が減るというスマートさは、一度使うと手放せなくなりそうです。

今年の夏は、セリアの便利グッズで快適に乗り切ってみてはいかがでしょうか？気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。