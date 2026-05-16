100均のパウチが夏に最強！飲み物を保冷剤に変える！ありそうでなかった便利グッズ
商品情報
商品名：透明スパウトパウチ 3枚入り 150mL
価格：￥110（税込）
容量（約）：150mL（満水時／180mL）
セット内容：3枚
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792443828
今年の夏は、セリアの便利グッズで決まり！
夏のお弁当やレジャーシーンで欠かせない保冷剤。でも、使い終わったあとに持ち帰るのって地味に面倒ですよね。
そんなプチストレスを解消してくれる便利アイテムを、セリアの行楽グッズ売り場で発見しました。
今回紹介するのは、『透明スパウトパウチ 3枚入り 150mL』という商品。使い方はとても簡単で、容器のフタをねじって外し、好きな飲み物を入れて冷凍するだけ。
口が広めに作られているので、飲み物を注ぎやすいのが◎忙しい朝でもサッと準備できます。
液体は8分目（約150mL）までに留めるのがポイント。また、炭酸飲料やアルコール類には対応していないので、その点は注意が必要です。
サイズ感はコンパクトなので、冷凍庫のちょっとした隙間に入れやすいのが嬉しいです。
ありそうでなかった！セリアの『透明スパウトパウチ 3枚入り 150mL』
ランチバッグに入れてもかさばらず、保冷剤としてしっかり活躍。そして時間が経って溶けた頃には、冷たいドリンクとしてそのまま飲めちゃいます！
「保冷」と「飲み物」を1つにまとめられるので、荷物を減らしたい夏のお出かけにもぴったりです。
実際に使ってみて感じたのは、結露がかなり出ること。
バッグの中が濡れてしまうこともあるので、タオルやミニハンカチで巻いて使うのがおすすめです。このひと手間で、より快適に使えますよ。
今回はセリアの『透明スパウトパウチ 3枚入り 150mL』をご紹介しました。
使い終わった保冷剤を持ち帰る必要がなく、飲めば荷物が減るというスマートさは、一度使うと手放せなくなりそうです。
今年の夏は、セリアの便利グッズで快適に乗り切ってみてはいかがでしょうか？気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。