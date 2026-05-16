5月14日の午前7時から、『ミスタードーナツ』が期間限定商品の事前予約を開始した。しかし、まもなくして同社公式サイトで「お詫び」を掲載する事態となり、ネット上で物議を醸している。

【写真】「プレミア感出し過ぎ」ミスド『もっちゅりん』衝撃の注文ページ

ミスド『もっちゅりん』予約開始で即“幻”に

事前予約が行われたのは、昨年、ミスタードーナツ55周年を記念して発売された『もっちゅりん』。名前のとおり“もっちゅり”とした食感が特長のドーナツで、前回の販売時は店頭で売り切れが相次ぐほどの話題となった。

「品切れだらけだった昨年は、もはや“幻”の商品と化していました。そんな大人気の『もっちゅりん』が復活するとあって、ネット上は大盛り上がり。店頭発売は6月3日からですが、5月14日からネットオーダーでの予約受付が開始されました。

しかし、いくら待っても注文画面に進めない事態が続出。その後、同社の公式サイトにアクセス集中による『長くお待ちいただく状況』が起こったと、お詫び文が掲載されました」（フードライター）

予約開始直後から、SNS上には

「『予想待機時間は346830分』？ ミスドは何を言ってるんだ？」

「サイトが混雑してるから17時間待てって言われたんだけど笑」

「これ、一体誰が買えるの？」

「どうせ品切れだろ〜と思いながら8時間ぐらい待機してるけど、一切画面が変わらない」

など、“待機時間”について困惑の声が殺到した。

予約販売なのに買えない

「スムーズに予約が完了したという声は皆無で、数時間待たないと予約画面にもたどり着けないようです。予約開始から1日経った15日もアクセスが集中している状況は変わらず、ミスドネットオーダーにアクセスすると『ただいまサイトが混雑しております』との案内が出てしまいます。

気長に待っていると画面が遷移して予約画面に移りますが、多くの店舗ではすでに“売り切れ”の状態。発売前から、すでに“幻”になっていますね」（前出・フードライター）

ネット上には、「こうなるって事前に想定できたでしょ？ ミスドは学習しないな」「復刻したなら買えるようにしてほしかった。前回あれだけ人気だったのに、なんとかできなかったのかな」「なんでもっちゅりんだけこんなことになるの？ 普通にお店に行って、普通に買えるのがミスドのいいところなのに」「ちょっとプレミア感を出し過ぎな気がする。去年食べたけど、そこまでおいしいか？ って感じだったよ」など、ミスタードーナツへの不満も多数投稿されている。

6月3日からは、店頭にてスムーズに販売が行われると良いのだが……。