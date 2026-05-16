初出場でいきなり1位フィニッシュ。勢いに乗るポーカー女子の大胆なドレス姿に注目が集まった。

【映像】元アイドルのポーカー女子、“大胆肩出し”ドレス姿

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」の第5話（予選テーブルCの模様）が5月9日に配信。

予選第2戦（テーブルB）を1位で通過したちーぴょん（藤原千尋）。初出場ながら、おそれ知らずのアグレッシブなプレーで存在感を示している。

予選突破を狙うテーブルCでは、両肩を大胆に露出した華やかなドレスで登場。インタビュアーが思わず「衣装の露出がかなり多くなった…」と話題を振ると、「セクちーぴょんです！」と返答。一瞬、不穏な空気が流れるも、「昨日は緊張してたんで、今日はもっと気楽に。すごく楽しみながらプレーしたい」と、終始リラックスした様子で意気込みを語っていた。

マイペースを貫く新星の姿に視聴者からも「ちーぴょんいけ！」「素敵なドレス」などとコメントが寄せられていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）