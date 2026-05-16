女児10人を狙った元病院職員の「鬼畜の所業」無期懲役は重すぎると控訴した男の呆れた言い分
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治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「元刑事が解説：女児10人を狙った悪魔【無期懲役】控訴を棄却」を公開した。女児10人に性的暴行を加えた男が「量刑が重すぎる」と控訴したものの棄却された事件を取り上げ、その悪質性と刑務所内での過酷な現実について怒りを交えて語っている。
動画では、2016年から2022年にかけて8歳から12歳の女児10人に対して強制性交等の罪に問われた元病院職員・柳本智哉被告の事件を解説。被告は被害女児の自宅周辺で張り込みを行い、住居に侵入して刃物を突きつけて脅迫したうえ、動画を撮影して児童ポルノを製造するなど、極めて悪質な犯行を繰り返していた。一審の大阪地裁での裁判員裁判では無期懲役が言い渡されたが、被告側は被害弁償や謝罪をしていることを理由に「無期懲役は重すぎる」として控訴していた。
小比類巻氏はこの被告の主張に対して、「鬼畜にも劣るような行為を繰り返していた」と激しく非難。大阪高裁が「一審の裁判員判決には一般国民の常識が反映されており、尊重すべきだ」として控訴を棄却したことに対し、「あなたはちょっと常識ないよ、ということを被告人に突きつけている」と判決の意図を読み解き、社会復帰を真っ向から拒絶した妥当な判断だと高く評価した。
さらに、小比類巻氏は過去に調べた元受刑者の話を基に、刑務所内の知られざる実態に言及。「子供に対する犯罪を行った人間は、刑務所の中でもいじめの対象になる」と明かし、最低でも20年以上は過酷な環境で服役することになる男の末路を指摘した。
最後に小比類巻氏は、兵庫県尼崎市で女児に絡む男を空手の有段者である会社員が制圧し、警察から感謝状を贈られたニュースを紹介。「私たち大人が子供たちを守らなきゃいけない」と語り、凄惨な事件が続く中で、社会全体で防犯意識を高めることの重要性を強く訴えて動画を締めくくった。
動画では、2016年から2022年にかけて8歳から12歳の女児10人に対して強制性交等の罪に問われた元病院職員・柳本智哉被告の事件を解説。被告は被害女児の自宅周辺で張り込みを行い、住居に侵入して刃物を突きつけて脅迫したうえ、動画を撮影して児童ポルノを製造するなど、極めて悪質な犯行を繰り返していた。一審の大阪地裁での裁判員裁判では無期懲役が言い渡されたが、被告側は被害弁償や謝罪をしていることを理由に「無期懲役は重すぎる」として控訴していた。
小比類巻氏はこの被告の主張に対して、「鬼畜にも劣るような行為を繰り返していた」と激しく非難。大阪高裁が「一審の裁判員判決には一般国民の常識が反映されており、尊重すべきだ」として控訴を棄却したことに対し、「あなたはちょっと常識ないよ、ということを被告人に突きつけている」と判決の意図を読み解き、社会復帰を真っ向から拒絶した妥当な判断だと高く評価した。
さらに、小比類巻氏は過去に調べた元受刑者の話を基に、刑務所内の知られざる実態に言及。「子供に対する犯罪を行った人間は、刑務所の中でもいじめの対象になる」と明かし、最低でも20年以上は過酷な環境で服役することになる男の末路を指摘した。
最後に小比類巻氏は、兵庫県尼崎市で女児に絡む男を空手の有段者である会社員が制圧し、警察から感謝状を贈られたニュースを紹介。「私たち大人が子供たちを守らなきゃいけない」と語り、凄惨な事件が続く中で、社会全体で防犯意識を高めることの重要性を強く訴えて動画を締めくくった。
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。