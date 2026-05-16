第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）に出走するチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、１０日のＮＨＫマイルＣをロデオドライブで制したばかりのダミアン・レーン騎手との初コンビ。秋華賞以来となる勝利を目指して復活の糸口を探る同馬を５つのポイントからチェックする。

【戦歴】

２４年のオークス、秋華賞を勝利し最優秀３歳牝馬に選出された実力の持ち主。同年のジャパンＣではドウデュースの４着で、ジャスティンパレスやスターズオンアースにも先着した。

２５年以降も牡馬混合重賞に出走し、しらさぎＳで２着。前走の中山記念では５着。今回は２４年秋華賞以来の牝馬限定レースとなる。

【舞台適性】

今回は２３年アルテミスＳ（１着）以来の東京芝１６００メートルへの対応がカギになりそうだが、鞍上・レーン騎手は「今までの結果からベストよりは少し短いのかもしれませんが、この舞台は結構ハードになる印象がある」と、スタミナも必要とイメージする。

【仕上がり】

６日の美浦・Ｗコースではマジックパレス（３歳未勝利）とコースを１周する長めの併せ馬を行い、６ハロンは７７秒８の好時計。自身の最速を大幅に短縮した。１０日の坂路でも一杯に追われるなど、この中間は強めのスパイスを与えている。

１３日は、新コンビのレーン騎手がＷコースでの最終追い切りに騎乗。６ハロン８４秒７―１１秒３をマークし、レーン騎手は「先生からは馬の状態を確かめてほしいと言われた。感触はとても良く、満足。コントロールしやすくて、普通の馬以上に非常に乗りやすかった」と優等生の走りを気に入った様子だった。

【レース傾向】

１番人気は【３・２・２・３】（データは以降も過去１０年）、複勝率７割でまずまずではあるが、２番人気は３着１度、３番人気は２着２度があるだけ。致命的な不利を受けた馬も複数いたりと、ヴィクトリアマイルは、上位人気馬にとっては受難のＧ１だといえる。

過去１０年で２３年を除く９年で少なくとも１頭は、単勝１０倍以上の馬１５頭（１着４頭、２着４頭、３着７頭）も馬券対象となっている。

【枠順】

８枠１８番。大外からどのように立ち回るのか。名手の手綱さばきにも注目だ。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。