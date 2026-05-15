4月18日に亡くなっていたことが発表された、声優の山崎和佳奈さん。2025年には、『第十九回 声優アワード』で『富山敬・高橋和枝賞』に選ばれ、授賞式のスピーチで“声優という仕事に興味を持った出発点”について明かしていました。

『第十九回 声優アワード』で、作品の出演を含め各方面で活躍された声優に贈られる『富山敬・高橋和枝賞』を受賞した山崎さん。

授賞式のスピーチで、「私は地味に仕事をしてきたと思っているので、誰かに“声優界の公務員みたい”って言われたこともあるんですけど」と明かしつつ、受賞への感謝を語りました。

そして、声優という仕事に興味を持ったきっかけについて、アニメ『宇宙戦艦ヤマト』を挙げ、「もし（富山）敬さんがいらっしゃらなかったら、私は声優にはなってなかったと思います」と明かしていました。

所属事務所によると山崎さんは、神奈川県出身の3月21日生まれ。1990年に声優デビューしました。『名探偵コナン』の毛利蘭役や、『ママレード・ボーイ』の秋月茗子役、『ひみつのアッコちゃん』のアッコ役（3代目）、『金色のガッシュベル！！』の高嶺華役などで知られ、ナレーターとしても活躍していました。

2026年2月16日には、所属事務所を通して病気療養中のため、当面の間活動を休止することが報告されていました。そして、4月18日に亡くなったということです。