グラビアアイドルから競輪選手に転身し、2025年にはオールスターにも選出されたタレント・日野未来（みらい＝33）が、11日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】12年前の姿「中原未来」名義でガールズアワードにも出演した

同誌への登場は12年ぶり、2025年6月に引退して以降初のグラビアとなる。太ももパッツパツの自転車に乗る姿やしっかり盛り上がった力こぶを見せる一方で、肩ひもをくわえたり、セーターを脱ぐショットなども披露。自身のインスタグラムには丈の短いタンクトップ姿も掲載している。「グラビアアイドルから競輪選手に 競輪選手を引退して初グラビアが週刊プレイボーイに掲載されることになりました」と報告している。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。12年前は若手3人の企画グラビアだったそうで「当時からいつか単体で出たいと思っていて今回、夢がかないました。どの写真もキレイだし、もう感無量です!」と喜んでいた。



なお、競輪選手としての通算成績は570戦154勝、優勝20回。通算獲得賞金7677万1100円だった。



同号は声優の井口裕香が表紙＆巻頭を担当。澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいり、西永彩奈も登場している。



（よろず～ニュース編集部）