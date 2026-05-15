5月14日、2人組音楽ユニット「YOASOBI」が、ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」とコラボすることが発表された。早くも注目を集めているが、ボーカル・ikuraの“イメチェン”した髪型が話題を呼んでいる。

今回のTシャツは、YOASOBIのクリエイティブを支える4人のクリエイターが、Ayaseとikuraをテーマに描き下ろしたもの。

「2人の音楽やストーリーなど、多様な視点から制作したことをうたった、4種類のTシャツです。YOASOBIとUTがコラボするのは、2021年以来、5年ぶりです。Tシャツは、7月中旬に全国のユニクロ店舗、オンラインストアで販売されます」（スポーツ紙記者）

2人がTシャツをまとったビジュアル写真も公開され、ファンから好評だ。一方で、Xでは

《ikuraちゃん今度はピンク髪になってるけど、最近髪色の変化が多すぎて忙しそうやな》

《ikuraちゃん髪色いっつも違うけど一体どうなってるの》

《最近ikuraちゃんの髪色七変化ですな》

など、ikuraの髪型に驚く声が聞かれている。

「今回、ikuraさんの髪はピンク色だったのです。最近のikuraさんは、オレンジ系の茶髪、金髪と明るいカラーが続いていましたが、4月のYOASOBI公式Instagramでは、黒髪になっていました。デビュー当時のikuraさんは黒髪でしたが、短い間にたびたびイメチェンし、ビジュアルの“変革”ぶりが注目を集めているようです」（芸能担当記者）

ikuraはYOASOBIでの音楽活動に加えて、本名の幾田りらで、ソロとしても活動している。2025年の大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』にはソロで初出場するなど、仕事は好調だが、新たな一面も見せている。

「5月5日から25日にかけてソロツアーを開催しているikuraさんですが、6日のYouTubeチャンネルでは、ライブグッズを身につけて撮影する様子を公開しました。その際、ベッドに寝転んだり、風呂場でフーディーを着て大胆に太ももが見えた姿を披露したりと、その様子に“アイドル”のような印象を受ける人もいたようです。こうした姿も好評ですが、デビュー当時の素朴なイメージからの変貌ぶりに、SNSでは一部で困惑する声もあがっています」（同前）

10月には、YOASOBIとしてのツアーが控えている。次にステージに立つ際、ikuraはどんな髪色で現れるのか。