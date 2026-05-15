「残念」「無理だったか」W杯メンバー入りが期待されるも…31歳MFの選外にファン悲観「さすがに間に合わないか」
日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。
久保建英や鎌田大地らが順当に名を連ねたなか、これまで森保ジャパンの主力を担ってきた南野拓実の名前は呼ばれなかった。
昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。それでも今月に入ってピッチでトレーニングする姿を見せるなど順調な回復ぶりをうかがわせ、ファンはメンバー入りを期待したが、実現しなかった。
これを受けてSNS上では「残念」「無理だったか…」「さすがに間に合わないか」「南野落選か」「悔しいな」「怪我だから仕方ない」といった声が上がっている。
日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
森保ジャパンは６月15日にオランダとのW杯初戦を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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久保建英や鎌田大地らが順当に名を連ねたなか、これまで森保ジャパンの主力を担ってきた南野拓実の名前は呼ばれなかった。
昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。それでも今月に入ってピッチでトレーニングする姿を見せるなど順調な回復ぶりをうかがわせ、ファンはメンバー入りを期待したが、実現しなかった。
日本代表メンバー26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
森保ジャパンは６月15日にオランダとのW杯初戦を迎える。
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