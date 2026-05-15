

文化放送は、2026年6月よりカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国で共同開催される「FIFAワールドカップ2026」において、サッカー日本代表が出場する全試合を、地上波ラジオにて実況中継することを決定した。

また、グループリーグ突破の鍵を握る重要な第1戦・第2戦の解説には、元日本代表で“ミスター・レッズ”の愛称で親しまれる福田正博が決定している。

カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国の北米3カ国による史上初の共同開催となる今大会は、出場枠が従来の32から48カ国へと大幅に拡大。

広大な北米大陸を舞台に、時差や長距離移動といった過酷な条件のもと、強豪国との対戦はもちろん、各大陸の激戦を勝ち抜いた未知の強敵たちとの熱戦が繰り広げられる。

森保一監督のもと、欧州主要リーグで主軸を担う選手たちが集う日本代表。前回大会の悔しさを糧に、日本サッカー界の悲願である「ベスト8以上」という「新しい景色」を目指すサムライブルーの挑戦の行方に、日本中から熱い視線が注がれている。

日本中が注目する初戦、そして続く勝負の第2戦。文化放送では、日本代表の魂を知る福田の鋭い戦術眼に基づく解説と、同局アナウンサーの情熱あふれる実況で、ピッチ上の熱気を余すところなく伝える。

なお、5月15日（金）午後2時から予定の「FIFAワールドカップ2026 メンバー発表会見」の模様は、『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（月～金曜日 午前11時30分～午後3時00分）内で中継する。

【福田正博 コメント】

「日本代表がどんな試合をして、どこまで勝ち進んでいくのか、期待しかありません。森保監督とは、日本代表で共に戦ってきた仲間でもあり、心から応援しています。日本代表監督として、どんなメンバーで戦い、どのような采配をするのか、今からワクワクしていますし、1試合でも多く戦い、1つでも先に進んでもらいたいと思っています。リスナーの皆様も一緒に、盛り上がりましょう！」

＜福田正博（ふくだ・まさひろ）プロフィール＞

1966年生まれ、神奈川県出身。1989年に三菱重工サッカー部（現・浦和レッズ）へ加入。Jリーグ発足後は浦和の中心選手としてチームを牽引し、「ミスター・レッズ」の愛称でサポーターから愛された。1995年には日本人初となるJリーグ得点王に輝く偉業を達成。日本代表としては国際Aマッチ45試合に出場し9得点を記録。1992年のアジアカップ初優勝に貢献したほか、1993年の「ドーハの悲劇」など日本サッカーの歴史的瞬間を経験した。2002年の引退後は、サッカー解説者として広く活躍。豊富な経験に基づく的確な戦術分析と、熱く分かりやすい語り口で、多くのサッカーファンから厚い支持を集めている。

【特別番組概要】

■番組名：『文化放送スポーツスペシャル FIFAワールドカップ2026 実況中継』

■放送日時：

【第1戦】オランダvs日本 6月15日（月）午前4時45分～7時15分（最大延長7時30分）

【第2戦】チュニジアvs日本 6月21日（日）昼12時40分～午後3時15分（最大延長3時30分）

■解説：第1戦・第2戦 福田正博 （元サッカー日本代表／サッカー解説者）

※以降の中継日時、解説・実況など詳細は、文化放送の番組やホームページ、公式Ｘ等にて順次発表する。