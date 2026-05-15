「京都ハイジャンプ・ＪＧ２」（１６日、京都）

土曜の京都８Ｒ・京都ハイジャンプにシホノスペランツァで挑む高田潤騎手（４５）＝栗東・フリー＝は、昨年Ｖを飾り同レース４勝目をマーク。連覇を達成すれば１４、１５年の白浜雄造元騎手以来２人目となり、さらに白浜元騎手の５勝に並ぶ最多勝利記録となる。大台は目前。しかし、泰然自若の姿勢を崩さない。「（記録は）全く気にしていない。勝ちたいと思って勝てるなら、みんな勝てる」と実力勝負の厳しさを明かす。

昨年は２０勝を挙げて障害リーディングを獲得。これまで障害１７１勝を積み上げ、ＪＲＡ通算勝利数は単独６位と実績は確か。それでも「いっぱい勝ってきているけど、いっぱい負けてもいる。何回も悔しいことを経験してきた」と流した涙は数知れず。行き着いた先は気持ちを重視すること。「勝つことよりもリズム良く、馬を気持ち良く走らせてあげることだけ考える」と馬ファーストの考え方が結果として多くの喜びをもたらした。「緊張は無駄でしかない」。経験を糧にプレッシャーをはねのけてきた障害界の鉄人が、相棒を信じてハードルを越えていく。（デイリースポーツ・安藤瞭太）