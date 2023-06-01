Amazonは、サイコロジカルホラー映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」（原題：RETURN TO SILENT HILL）の配信をAmazonプライム会員向けの映像配信サービス「Prime Video」にて、本日5月15日より開始する。

本作は、ホラーゲーム「SILENT HILL 2（サイレントヒル2）」を原典とした実写映画。2006年に公開された映画「サイレントヒル」の監督 クリストフ・ガンズ氏が再び監督を務めており、伝説的な戦慄とトラウマはそのままに、現代の観客に響く新たなサイコロジカルホラーとして生まれ変わっている。全米では1月に公開された。

映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」では、亡き妻からの手紙を受け取った主人公ジェイムスが、かつての思い出の地「サイレントヒル」へと足を踏み入れ、異形の怪物たちと対峙しながら、恐ろしい真実へと近づいていく。主演は「戦火の馬」のジェレミー・アーヴィンさん、ヒロインに「ジグソウ：ソウ・レガシー」のハンナ・エミリー・アンダーソンさん。

「リターン・トゥ・サイレントヒル」配信サービス 情報

【映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」[予告･字幕版]（公式）】

配信サービス：Prime Video

配信開始日：5月15日（金）0時より

※配信予定は予告なく変更になる場合がございます。

※作品の視聴には会員登録が必要です。

「リターン・トゥ・サイレントヒル」概要

監督：クリストフ・ガンズ（「サイレントヒル」、「ジェヴォーダンの獣」、「美女と野獣」）

脚本：クリストフ・ガンズ、サンドラ・ヴォ=アン、ウィリアム・シュナイダー

出演：ジェレミー・アーヴィン、ハンナ・エミリー・アンダーソン

原作：KONAMI「SILENT HILL 2」

製作国：フランス／ドイツ／イギリス

本編尺：106分

※敬称略

【ストーリー】

「亡き妻からの手紙。それは、悪夢への招待状だった――」

ジェイムス・サンダーランド（ジェレミー・アーヴィン）は、最愛の妻・メアリー（ハンナ・エミリー・アンダーソン）を失い、失意の底にあり、酒に溺れている日々を送っていた。

そんなある日、失ったはずの妻から届いた一通の手紙……それは助けを求め「サイレントヒル」で待っているという内容だった。ジェイムスは、かつて2人で過ごし、愛し合った町「サイレントヒル」へと導かれる。

しかし、かつて思い出の場所だった町は、今や闇に飲み込まれ、不気味な霧が立ち込めるゴーストタウンと化していた。彼女を探し求める中で、ジェイムスは異形の怪物たちと遭遇し、自身の正気を揺るがす、ある“恐ろしい真実”を解き明かしていくことに……亡き妻からの手紙は、悪夢への招待状だった――。

ジェイムスは、果たして最愛の妻に逢えるのか。

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