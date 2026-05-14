声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00〜12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。5月10日（日）の放送では、指揮者について語りました。

パーソナリティの津田健次郎

＜リスナーからのメッセージ＞「私はゴールデンウィークにオーケストラのコンサートを3公演観に行きました。そのなかの1公演で、指揮者の方の雰囲気が津田さんに似ていて、“津田さんが指揮をされると、こんな感じかもしれない”と思いながら聴いていました。もし、津田さんが指揮者の役を演じる機会があるなら、演奏してみたい曲はありますか？ その曲をリクエストしたいです」津田：なるほど。僕は役でも指揮者をやったことがないですが、めちゃくちゃ大変だろうなと思って。基本を覚えて、そこから自分なりにアレンジしていくって、ものすごく面白そうですけど大変そう。でもやっぱり、指揮者はめちゃくちゃかっこいいですから！ ぜひ一度やってみたいなと思います。そして、もし自分が指揮をするなら、この曲でやってみたいなと思っております。オペラの曲ですけれども、作曲ピエトロ・マスカーニ、指揮ヘルベルト・フォン・カラヤン、ベルリン・フィルオーケストラで歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」。



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