今年はシラスが豊漁で師崎漁港も活気づいていますが、出荷するのにナフサ不足の影響が出ています。

【写真を見る】シラス｢過去にない豊漁｣の 一方で…ナフサショックで資材がない 加工業者｢市場に出回るシラスは安くならないかも｣

（松本道弥アナウンサー 愛知･南知多町）

「午前7時過ぎから、続々と船が師崎漁港に入ってきています。運んでいるのは、シラスです」

（シラス漁師）

「爆漁だよ、爆漁！」

「どえりゃあうまいよ」

知多半島の先端、愛知県南知多町の師崎漁港。

愛知県は全国有数のシラスの水揚げを誇っていますが、ここ数年の漁獲量は低迷していました。

愛知県水産試験場によると、シラスが不漁だった2022年から2025年までの4年間と比べて、今年4月の漁獲量は3.4倍になったといい、記録的な豊漁です。

今年の豊漁は特別「過去にない」

そのため…



（愛知県シラス組合 師崎支部 荒井友明支部長補佐）

「例年だと5時間とか。今は1時間から1時間半（で漁が終わる）」



県の組合は、資源保護などのため漁獲制限を設けてきました。シラスを買い付ける地元業者も、今年の豊漁は特別だといいます。



（マル伊商店 坂下史朗社長）

「春の漁でこれだけ量があったのは、過去にないぐらい。伊勢湾だけではなくて、外海・太平洋の方でもとれていたので」

近くの加工場もフル稼働…「もちっとふんわり」

14日朝、港で競り落とされたシラスが入ったかごは…



（坂下社長）

Q.1つのかごでどれくらいある？

「25キロのかごと言われていますが、漁師さんによっては大盛りにしたり、30キロくらいあるやつもある」

Q.ものすごい量だが、これからどうする？

「加工場があるので茹でていく」

港近くの加工場も、朝からフル稼働です。試食させていただくと…



（松本）

「美味しい！モチっとふんわりした食感」



（マル伊商店 木藤創大取締役）

「浜で（シラスが）いっぱい揚がっているから、嬉しい限りです」

ここにもナフサショック…「袋がない」

ただ、豊漁にもろ手をあげて喜んではいられないといいます。



（木藤取締役）

「この袋がないと、製品を作ったとしても（シラスを）詰めるものがないので、すごく困っています」



釜揚げしらすをパッケージ化する際に必要な資材が、中東情勢の影響を受けていました。

（松本）

「以前は1枚15円でしたが、新価格は23.4円と1.5倍以上の値上がり」



（木藤取締役）

「他のシラスの加工業者さんは、『袋がないから、どこか紹介してくれないか』と僕に相談してくれたこともある」

Q.大漁でも袋がないと

「出荷できません」

｢シラスはいっぱいとれているのに…｣ 資材不足に頭悩ます

ナフサショックで箱を縛るバンドや手袋・ラップまで、出荷するのに必要なほとんどの資材が価格高騰と品不足に見舞われています。



（木藤取締役）

「このヒモもナフサ原料だから買いだめが起きて、市場はすっからかんに。うちの営業が方々を探し回って、何とか2巻き3巻き見つけてきて、今その場しのぎでやっている最中」

豊漁なのに不安に襲われる。木藤取締役はこれまで経験したことがない事態に…



（木藤取締役）

「（シラスが）これだけとれているのに、資材高騰のせいで市場に出回るシラスは安くならないかもしれない。いっぱいとれているのに、もの（釜揚げシラス）が作れないというのは、何で僕らがそんなこと考えないといけないのだろうと思う」