俳優中村倫也（39）が、14日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。ハライチ澤部佑と共演したエピソードを語った。

中村は「僕と兄弟役をやったこと覚えてる？」と問いかけた。「2015年、NHKドラマの『ちゃんぽん食べたか』で、菅田将暉が主演だった。菅田将暉の下宿先の金持ちの兄弟みたいな役で澤部さんとご一緒させていただいて。そこから何年か経ってから僕がバラエティーとか出させてもらって、ハライチさんMCの番組とか出させてもらったときに『以前ちゃんぽん食べたかでご一緒させていただきました』ってあいさつしようと思ってたんですけど、MCの方最後に入ってきて、そのまま番組始まって。そのあいさつできないまま僕はここまで来てしまって」と語った。

中村は「機を逃してしまって。確認したかった」と語ると、澤部は「覚えてるに決まってるじゃん」とつっこんだ。

澤部は「兄弟役で、菅田くんと3人のシーンばっかりだった。そこでむしろ失礼を結構してたっていうか、『ちゃんぽん食べたか』のドラマの中で歌うシーンとかあって、（中村が）当時からミュージカルとかやられてましたよね。今も歌のお仕事されてる。それを僕が勉強不足で知らなくて。『大丈夫？ 歌。歌える？』みたいな、そういうのを言っちゃってるの俺が」と当時のやりとりについて反省していた。

岩井勇気から「どんなテンションで絡みに行ってるんだよ」とつっこんだ。澤部は「菅田くんとかは歌うまいの知ってるから、『いやいや、澤部さん』みたいな。変な失礼なことを…」と菅田将暉につっこまれたことを明かした。

中村は「覚えていない」と明かし「お芝居なんだけど、菅田が通過するたびに変なことをやってる兄弟みたいな出方が多くて、台本に書ききってないことを現場で遊んでた印象がある。澤部さんにいっぱいつっこんでもらった記憶はある」と語った。

澤部は「覚えてますよ」と強調すると、中村は「今日からやっと眠れますわ」と安心した。

澤部は「2015年から寝れてなかった!?」とつっこんだ。