ジョイフル、創業50周年を記念して「創業祭」スタート “創業の思い出定食”など特別メニューが登場
1976年の創業のファミリーレストラン「ジョイフル」は、20日に創業50周年を迎える。これまでの感謝の気持ちを込め、同日午前9時より全店一斉に「創業祭」特別メニューを期間限定で販売する。
【写真】酸味と甘みのバランスが最高…『ミックスベリーとチョコのクレープ』
創業祭の⼀押しは、「十勝若牛100％ハンバーグ」。また、創業当時の味をアレンジしたボリューミーな鉄板焼肉など、創業祭ならではの特別メニューを用意した。
さらに「得々セット」も販売。グリルメニュー・セットメニュー・デザートメニューからそれぞれ1品ずつ選べる得々セットは、組み合わせにより、今だけのお得な価格で楽しめる。
■メニュー詳細（価格は全て税込）
「十勝若牛100％トリプルハンバーグ」1538円※テイクアウト可
「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」1098円※テイクアウト可
GIマーク認証を受けているブランド牛「十勝若牛」を100％使用したハンバーグ。
赤身の旨みと柔らかな肉質を生かすため、ミンチの粗さからこだわり抜いた、50周年の創業祭にふさわしいこだわりの⼀品。
「創業思い出の厚切り牛鉄板焼肉定食」1208円／単品1098円※テイクアウト可
ジョイフルは1976年の創業時、1軒の焼肉屋からスタート。その歴史を振り返る⼀品として、創業当時の味わいをアレンジ。懐かしいおいしさ、ご飯がすすむにんにくの効いた味付けが絡む厚切りの牛焼肉は食べ応え抜群。
「創業祭選べる得々セット」1318円
グリルメニュー・セットメニュー・デザートメニューから好きなメニュー1品を選べる、創業祭限定のお得なセットメニュー。人気のハンバーグやミックスグリルに加え、セットメニューやデザートメニューを自由に組み合わせることで、自分好みの内容で楽しめる。さらに、プラス218円でポテトフライの追加も可能な、満足感のある得々セット。
【写真】酸味と甘みのバランスが最高…『ミックスベリーとチョコのクレープ』
創業祭の⼀押しは、「十勝若牛100％ハンバーグ」。また、創業当時の味をアレンジしたボリューミーな鉄板焼肉など、創業祭ならではの特別メニューを用意した。
さらに「得々セット」も販売。グリルメニュー・セットメニュー・デザートメニューからそれぞれ1品ずつ選べる得々セットは、組み合わせにより、今だけのお得な価格で楽しめる。
「十勝若牛100％トリプルハンバーグ」1538円※テイクアウト可
「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」1098円※テイクアウト可
GIマーク認証を受けているブランド牛「十勝若牛」を100％使用したハンバーグ。
赤身の旨みと柔らかな肉質を生かすため、ミンチの粗さからこだわり抜いた、50周年の創業祭にふさわしいこだわりの⼀品。
「創業思い出の厚切り牛鉄板焼肉定食」1208円／単品1098円※テイクアウト可
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「創業祭選べる得々セット」1318円
グリルメニュー・セットメニュー・デザートメニューから好きなメニュー1品を選べる、創業祭限定のお得なセットメニュー。人気のハンバーグやミックスグリルに加え、セットメニューやデザートメニューを自由に組み合わせることで、自分好みの内容で楽しめる。さらに、プラス218円でポテトフライの追加も可能な、満足感のある得々セット。