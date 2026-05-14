俳優・小出恵介の最新ショットにファンは驚いた。

１４日に自身のインスタグラムを更新し「＃島暮らし ＃ｄａｙｓｉｎｓｏｕｔｈｗｅｓｔ」とハッシュタグをつけて、写真をアップ。金髪で真顔をカメラに見せた。

フォロワーは「えええ！小出くん金髪じゃん！！」「金髪だ！！！すごいかっこいい」「けいくんの金髪めっちゃ似合ってるじゃん」「かっこよすぎて、うわって声が出た！！無意識すごい！！金髪似合います！！」「ずーーーーーっと応援していますが、ここまでの金髪は初めてでは！？とっても似合ってます」「恵ちゃん痩（や）せたね。若返った」とイメチェンにびっくり。

また、海に潜る姿も投稿し「島暮らし？！バカンスじゃなくて泊まりの撮影ですか」「海潜っている！！」と近況も気になっていた。

小出は父親の仕事のためインドで幼少期を過ごし、慶大文学部卒。２００５年の映画「パッチギ！」、ドラマ「ごくせん」で話題となり、ドラマ「のだめカンタービレ」「ＲＯＯＫＩＥＳ」「ＪＩＮ―仁―」「梅ちゃん先生」、映画「シュアリー・サムデイ」など出演作多数。１８年１０月に米ニューヨークに移住。２０年夏に芸能活動を再開し、プライベートでは２３年１月に現地で一般女性と結婚している。