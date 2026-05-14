北九州市のＮＰＯ法人「抱樸（ほうぼく）」の奥田知志理事長らは１３日、特定危険指定暴力団「工藤会」の旧本部事務所跡地（小倉北区）で整備を進めている複合型福祉施設が、１１月に供用開始予定であることを明らかにした。

施設運営を支える企業・団体を募集する「百社中（ひゃくしゃちゅう）プロジェクト」も新たに始動させるとしている。

複合型福祉施設は３階建てで、総工費約１６億円をかけて建設しており、抱樸が取り組む「希望のまちプロジェクト」の拠点となる。

市役所で記者会見した奥田理事長によると、８月末に完成予定。１１月にプレオープンとして１階部分を地域に開放し、１２月には２、３階も含めてグランドオープンさせたいという。

１階は誰もが利用でき、居場所にできる大交流スペースを中央に設ける。周囲にはレストランや、障害者らが手がけた小物などの販売スペース、防音設備の整った音楽スタジオなどを置くという。

２、３階は生活保護受給者向けの救護施設とする。吹き抜けを囲む形で５４室の個室が設置され、中央のウッドデッキは地域に開放することを想定している。

施設全体の運営には、年間２０００万〜３０００万円の維持費が見込まれているが、抱樸は、資源リサイクルなどを手がける社会デザイン会社「アミタホールディングス」（京都市）と包括連携協定を締結。「百社中プロジェクト」を展開させるという。

社中には「仲間」の意味があり、１２月までに１００の企業・団体を目標に参画を呼びかける。１企業・団体ごとの参加費は１０年間分で計１００万円を目安とし、資金の代わりに施設への人材派遣といった協力の形も想定している。参画する企業・団体は、施設内のコワーキングスペースを利用できるほか、定期的な交流イベントにも参加できるという。