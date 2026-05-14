まもなく英実質ＧＤＰ速報値などの発表
日本時間１５時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）、月次GDP（3月）、鉱工業生産指数（3月）、製造業生産高（3月）、貿易収支（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想 0.5% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.7% 前回 1.0%（前年比)
月次GDP（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.5%（前月比)
鉱工業生産指数（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.4%（前年比)
製造業生産高（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 0.1% 前回 -0.5%（前年比)
貿易収支（3月）15:00
予想 N/A 前回 -187.91億ポンド（商品貿易収支)
予想 N/A 前回 -7.2億ポンド（貿易収支)
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想 0.5% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.7% 前回 1.0%（前年比)
月次GDP（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.5%（前月比)
鉱工業生産指数（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.4%（前年比)
製造業生産高（3月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)
予想 0.1% 前回 -0.5%（前年比)
貿易収支（3月）15:00
予想 N/A 前回 -187.91億ポンド（商品貿易収支)
予想 N/A 前回 -7.2億ポンド（貿易収支)