　日本時間１５時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）、月次GDP（3月）、鉱工業生産指数（3月）、製造業生産高（3月）、貿易収支（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想　0.5%　前回　0.1%（前期比)
予想　0.7%　前回　1.0%（前年比)

月次GDP（3月）15:00
予想　-0.2%　前回　0.5%（前月比)

鉱工業生産指数（3月）15:00
予想　-0.2%　前回　0.5%（前月比)
予想　0.2%　前回　-0.4%（前年比)

製造業生産高（3月）15:00
予想　-0.2%　前回　-0.1%（前月比)
予想　0.1%　前回　-0.5%（前年比)

貿易収支（3月）15:00
予想　N/A　前回　-187.91億ポンド（商品貿易収支)
予想　N/A　前回　-7.2億ポンド（貿易収支)