グンゼ<3002.T>が上げ幅を拡大している。午後２時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１３２０億円（前期比０．８％増）、営業利益８８億円（同８０．３％増）、純利益５２億円（同１０．２倍）と大幅増益を見込むことが好感されている。



半導体関連製品の在庫調整局面からの回復を受けてエンジニアリングプラスチックスなど機能ソリューションの大幅増益を見込むほか、メディカル、ライフクリエイトのアパレル以外の事業で順調に拡販が進むと予想。また、アパレル事業の構造改革による収益改善なども寄与する。



なお、２６年３月期決算は、売上高１３０９億１８００万円（前の期比４．５％減）、営業利益４８億８２００万円（同３８．４％減）、純利益５億９００万円（同９１．９％減）だった。



出所：MINKABU PRESS