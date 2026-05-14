ミスタードーナツが、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ「もっちゅりん」全3種を6月3日から期間限定で販売します。5月14日午前7時から「ミスドネットオーダー」で予約受付が開始され、SNS上では「サイトがつながらない」「1時間待った」と話題になっています。

【画像】ひぇ…コチラがミスドの絶望的な「予約画面」です（8枚）

人気のもっちゅりん、「予約予想待機時間2542分」！？

「もっちゅりん」は、2025年にミスタードーナツ55周年を記念して初登場。昨年の販売時に話題となり、購入できなかった人がいたため、今年は事前予約をこれまでよりも早く開始することになったといいます。

復活販売が発表されると、SNS上では「もっちゅりん絶対今年は食べるんだ！」「復活うれしすぎる、これは絶対に食べるべき」「もっちゅりん食べたい！もっちゅりん食べたい！」「去年これ買えた人、みんなもっちゅりんみたいな顔して持ち帰っていったの印象深かった（笑）」と注目を集めました。

予約受付が開始されると「X」上では「もっちゅりん予約」がトレンドワードに。

アクセスが集中したためか「予約予想待機時間2542分とか意味わからない時間出てる、なんそれ怖い」「7時からミスドもっちゅりん予約開始だ！って気付いてサイトつなげてみたら192時間待ちだったよ」「もっちゅりん買えますって言われてるけど買えなくない？一生つながらないが」「もっちゅりん予約のために待機列1時間待った」と嘆く声が上がりました。

予約ができた人からは、「7時から並んで40分ぐらい経ってようやく買えました！」「念願のもっちゅりん買えた！ずっと食べたかった、うれしー」「もっちゅりん買えた！朝から幸せ」「去年食べられなかったもっちゅりん注文できたうれしい」という喜びの声が寄せられています。

今年は、きなこシュガーでシンプルに仕上げた「もっちゅりんきなこ」（220円、以下、税込み）、みたらしフィリングを使った「もっちゅりんみたらし」（231円）、生地にイチゴフィリングを詰め、イチゴシュガーをトッピングした新作「もっちゅりんいちご」（242円）の3種類がラインアップされています。