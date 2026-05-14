Instagramは5月13日（米国時間）、ありのままの瞬間を友達と気軽に共有する新機能「Instants（インスタント）」のローンチを発表した。

（関連：【画像あり】Instantsを使用する様子）

Instantsは、日常の一コマを親しい友達と共有する方法としてデザインされた機能で、シェアした写真は友達が閲覧すると消える仕組みとなっている。Instagramアプリ上の新機能として提供されるほか、一部の国では単独アプリも試験的にリリースされる。日本では来週前半を目処に、機能・単独アプリの両方が利用できるようになる予定。

使い方は、Instagramアプリのメッセージ画面を開き、受信箱の右下にあるアイコンをタップ、もしくはInstantsアプリを開いた上で、カメラを一度タップするだけで写真を撮影し、親しい友達もしくは相互フォロワーとシェアできる。編集や加工は行えず、その瞬間をありのままに共有する仕様だ。撮影前に画面をタップすればキャプションの追加も可能だが、後からの編集はできない。

写真を受け取った友達は、絵文字のリアクションや返信（DM）、Instantsでの写真返信が可能。友達がInstantsでシェアするとDM受信箱の右下に写真の束が表示され、閲覧後は消える仕組みとなっている。

主な機能として、Instantsでシェアした写真を最大1年間自分だけが閲覧できる「アーカイブ」、アーカイブからストーリーズへ写真をまとめてシェアできる「ストーリーズ用まとめ」、共有した写真のスクリーンショットや画面録画を防ぐ機能、誤って共有した場合に取り消せる「元に戻す」ボタン、受信箱の写真の束を一時的に非表示にできるスヌーズ機能を搭載する。

単独アプリは、テスト期間中に「もっと早く、簡単にカメラを開いてシェアする方法がほしい」というフィードバックを受けて、試験的に一部の国で提供することが決まったもの。既存のInstagramアカウントでログインするだけでカメラが起動し、単独アプリでシェアした写真はInstagram上でも友達に表示され、その逆も同様となる。iOSとAndroidに対応し、日本でも来週前半を目処にダウンロードが可能になる予定。

安全性とプライバシーの面では、Instagramに備わっているブロック、ミュート、制限といった保護機能がすべて適用される。投稿を閲覧できるのは、利用者自身が選択した親しい友達または相互フォロー中の利用者のみとなる。

10代の利用者に関しては、機能・単独アプリの双方がティーンアカウントおよび保護者によるペアレンタルコントロール機能と自動的に連携する。Instantsの利用時間はInstagramアプリの1日の利用時間制限に含まれ、ティーンアカウント対象の利用者には午後10時から午前7時まで通知をミュートするスリープモードが適用される。また、ペアレンタルコントロールで管理対象となっている子どもが初めてInstantsアプリをダウンロードした際は、保護者に通知が送られる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）